La ventana de fichajes en el Fútbol Profesional Colombiano sigue dejando movimientos que pueden cambiar el panorama del segundo semestre. Uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de Francisco Fydriszewski, delantero del DIM que empezó a ganar protagonismo en los planes de Junior de Barranquilla para reforzar su ataque.

Lo que hace poco parecía una simple versión de mercado hoy avanza con mayor seriedad. La dirigencia rojiblanca ya estudia fórmulas para intentar concretar una negociación que no será sencilla, pero que consideran posible. El atacante de 33 años reúne el perfil que busca Alfredo Arias para potenciar una plantilla que quiere mantenerse en la pelea por los títulos y comenzar a construir el proyecto con el que afrontará la Copa Libertadores 2027.

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Junior convirtió a Francisco Fydriszewski en uno de sus grandes objetivos

La salida de Carlos Arturo Bacca obligó al conjunto barranquillero a buscar un nuevo referente para el frente de ataque. El histórico goleador no continuará en la institución y la dirigencia activó de inmediato la búsqueda de un reemplazo de experiencia.

Inicialmente, la prioridad fue Miguel Ángel Borja. Sin embargo, las dificultades para sacarlo del fútbol de los Emiratos Árabes Unidos hicieron que esa opción perdiera fuerza. Fue entonces cuando el nombre de Francisco Fydriszewski comenzó a ganar protagonismo.

Dentro del club consideran que el atacante reúne condiciones que encajan con la idea futbolística de Alfredo Arias: experiencia, capacidad para jugar de espaldas, presencia en el área y un recorrido que le permitiría adaptarse de inmediato a las exigencias del equipo.

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Un delantero que también despierta interés en otros mercados

Aunque el DIM ha atravesado momentos de irregularidad colectiva, el rendimiento individual del delantero ha sido uno de los aspectos más destacados durante el último año y medio.

Su capacidad para generar peligro, fijar centrales y resolver dentro del área le permitió convertirse en una pieza importante para el conjunto antioqueño, despertando el interés de varios clubes.

Entre los equipos que siguen de cerca su situación aparecen:

América de Cali.

Universidad Católica de Chile.

Junior de Barranquilla.

Sin embargo, es el vigente bicampeón del fútbol colombiano el que parece dispuesto a realizar el movimiento más ambicioso para quedarse con sus servicios.

El deseo del jugador y el poder económico del Junior

Hasta ahora, la postura del atacante ha sido mantener la calma.

Francisco Fydriszewski tiene contrato vigente por seis meses más con el DIM y su intención inicial es cumplir ese vínculo. Incluso, de cara al futuro, le daría prioridad al club antioqueño si se abre una negociación para renovar.

No obstante, Junior cuenta con una ventaja difícil de ignorar.

La institución barranquillera tiene respaldo económico para presentar una propuesta importante, con un contrato de largo plazo y condiciones salariales que podrían cambiar el panorama de la negociación. Además, el atractivo de un equipo que viene de conquistar el bicampeonato también juega a favor del proyecto rojiblanco.

La fórmula que estudia Junior para convencer al DIM

La dirigencia del Tiburón no quiere depender únicamente de una oferta económica.

Por eso analiza alternativas que permitan acercar posiciones con el cuadro antioqueño en caso de que las conversaciones se compliquen.

Dentro de los escenarios que se estudian aparece la posibilidad de incluir en préstamo por una temporada a uno de estos futbolistas:

Harold Rivera.

Kevin Pérez.

Este último ha despertado interés en algunos sectores deportivos del DIM y podría convertirse en una pieza útil dentro del proyecto encabezado por Luis Amaranto Perea.

La intención sería construir una negociación beneficiosa para ambas instituciones y aumentar las opciones de cerrar el acuerdo.

Un mercado que todavía tiene varios capítulos por delante

Aunque no existe una decisión definitiva, el escenario cambió considerablemente durante los últimos días. Junior ya definió que quiere incorporar a Francisco Fydriszewski y comenzó a mover sus fichas para hacerlo realidad.

Mientras tanto, el DIM mantiene la tranquilidad que le otorga el contrato vigente del delantero y sabe que cualquier operación deberá satisfacer tanto las pretensiones del club como las del propio jugador.

La negociación apenas empieza a tomar temperatura, pero todo indica que el futuro del atacante será uno de los temas que marcarán el mercado colombiano durante las próximas semanas.