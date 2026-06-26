El FC Barcelona vuelve a mirar hacia la Premier League en busca de soluciones para fortalecer una plantilla que aspira a competir por todos los títulos. Entre las prioridades que maneja la dirección deportiva aparece nuevamente el nombre de Daniel Muñoz, lateral colombiano del Crystal Palace que ha logrado consolidarse como uno de los carrileros más destacados del fútbol europeo.

Las necesidades tácticas identificadas por Hansi Flick han llevado al club azulgrana a reactivar una operación que ya había sido estudiada en el pasado. El objetivo es claro: incorporar un futbolista con recorrido, experiencia y capacidad para ofrecer alternativas constantes por el costado derecho.

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Mientras el mercado continúa avanzando, el nombre del internacional colombiano vuelve a ocupar un lugar preferencial en los informes que maneja la entidad catalana.

Hansi Flick insiste en reforzar el lateral derecho

La planificación deportiva del Barcelona para la próxima temporada contempla la llegada de un jugador capaz de competir directamente con Jules Koundé y ofrecer distintas soluciones tácticas según el rival y el contexto de cada partido.

El técnico alemán considera fundamental contar con un lateral de perfil ofensivo, capaz de proyectarse constantemente al ataque sin descuidar las labores defensivas. Esa necesidad ha llevado a la dirección deportiva a evaluar distintas opciones durante los últimos meses.

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Entre los nombres analizados figuraban alternativas como Andrei Rațiu y Denzel Dumfries. Sin embargo, diversos factores de mercado terminaron alejando esas posibilidades y provocaron que el club volviera a centrar su atención en Daniel Muñoz.

La experiencia del colombiano, su capacidad para recorrer toda la banda y su adaptación inmediata a la élite europea son aspectos especialmente valorados dentro de la estructura deportiva azulgrana.

Daniel Muñoz llega respaldado por una temporada sobresaliente

El interés del FC Barcelona no surge únicamente por una necesidad táctica. También está respaldado por el extraordinario rendimiento que ha mostrado el colombiano durante la última campaña.

Con el Crystal Palace, Daniel Muñoz se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo, participando activamente en una temporada histórica que culminó con la conquista de la UEFA Europa League.

Sus números reflejan su influencia en ambos costados del campo:

46 partidos oficiales disputados

5 goles anotados

4 asistencias

Participación clave en la conquista europea del Crystal Palace

Más allá de las estadísticas, el lateral ha destacado por su intensidad, agresividad en la recuperación y constante presencia en ataque, características que encajan perfectamente en la idea de juego que pretende consolidar Hansi Flick.

El Mundial 2026 fortalece aún más su candidatura

A su excelente rendimiento en Inglaterra se suma el gran momento que atraviesa con la selección de Colombia en el Mundial 2026.

Las actuaciones del defensor cafetero han reforzado la percepción positiva que existe en los despachos del club catalán. Los informes destacan especialmente su madurez competitiva, liderazgo y capacidad para responder en escenarios de máxima exigencia.

Para un equipo como el Barcelona, acostumbrado a competir bajo presión constante, ese tipo de personalidad resulta tan valiosa como las condiciones futbolísticas.

Cada presentación mundialista ha servido para consolidar la sensación de que Daniel Muñoz atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

Una operación que encaja en los planes financieros del Barça

Otro aspecto que convierte al colombiano en una alternativa atractiva es su coste de mercado.

Las estimaciones sitúan la operación en una cifra cercana a los 25 millones de euros, una cantidad que el Barcelona considera razonable teniendo en cuenta la experiencia, el rendimiento reciente y la capacidad inmediata de adaptación del jugador.

Aunque Daniel Muñoz mantiene contrato con el Crystal Palace hasta 2028, el club inglés estaría dispuesto a estudiar propuestas que se acerquen a sus pretensiones económicas.

Para el Barcelona, invertir una cantidad cercana a los 25 millones por un futbolista consolidado en la Premier League y con experiencia internacional representa una oportunidad difícil de ignorar.

Con el mercado avanzando y las necesidades deportivas claramente definidas, la opción de Daniel Muñoz gana cada vez más fuerza en la agenda azulgrana. El colombiano reúne experiencia, rendimiento y un coste asumible para una entidad que busca reforzarse sin comprometer su estabilidad financiera. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si el interés se transforma en una negociación formal o si el lateral seguirá siendo una de las alternativas que maneja el club para fortalecer el proyecto de Hansi Flick.