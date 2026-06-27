La Selección Colombia afrontará este sábado una prueba de máxima exigencia en el Mundial 2026. En el Hard Rock Stadium de Miami, la Tricolor se medirá con Portugal en un compromiso que definirá al líder del Grupo K y que servirá como antesala de los dieciseisavos de final.

Con puntaje perfecto tras las victorias sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo, el equipo de Néstor Lorenzo depende únicamente de sí mismo para cerrar la fase de grupos en el primer lugar. Pensando en ese objetivo, pero también en proteger a varios futbolistas clave antes de los cruces de eliminación directa, el cuerpo técnico decidió introducir varias novedades en la formación titular.

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Las tarjetas obligan a Lorenzo a mover el equipo

El principal motivo de los cambios está relacionado con la situación disciplinaria de varios habituales inicialistas.

Jhon Lucumí, Johan Mojica y Jefferson Lerma llegan al encuentro con una tarjeta amarilla acumulada. Una nueva amonestación significaría perderse el primer partido de la fase eliminatoria, por lo que el cuerpo técnico optó por no asumir riesgos innecesarios.

Las modificaciones previstas mantienen el equilibrio del equipo y entregan minutos a jugadores con amplio recorrido internacional.

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Todo indica que Yerry Mina ingresará por Lucumí en la defensa central, mientras que Deiver Machado ocupará el lateral izquierdo en reemplazo de Mojica. En el mediocampo, Richard Ríos volverá a la titular para ocupar el lugar de Jefferson Lerma.

La cuarta variante aparecería en el frente de ataque. Después de dos compromisos consecutivos desde el inicio, Luis Javier Suárez dejaría su lugar a Jhon Córdoba, delantero que ofrece mayor potencia física y capacidad para disputar los balones frente a una defensa portuguesa caracterizada por su fortaleza en los duelos individuales.

La probable formación de Colombia frente a Portugal

Arquero: Camilo Vargas.

Camilo Vargas. Defensores: Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Deiver Machado.

Daniel Muñoz, Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Deiver Machado. Volantes de primera línea: Richard Ríos y Gustavo Puerta.

Richard Ríos y Gustavo Puerta. Volantes ofensivos: Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz.

Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz. Centro delantero: Jhon Córdoba.

Camilo Vargas mantendrá su lugar en el arco

Más allá de las cuatro modificaciones que prepara el seleccionador, hubo otra posición que fue motivo de análisis durante los últimos días.

El cuerpo técnico estudió la posibilidad de darle minutos a Álvaro Montero, considerando que una Copa del Mundo exige tener preparados a todos los integrantes del plantel y que en cualquier momento puede ser necesario recurrir al arquero suplente.

Sin embargo, después de evaluar todos los escenarios, Lorenzo decidió mantener la confianza en Camilo Vargas.

El guardameta ha sido objeto de algunas críticas tras los goles recibidos en los dos primeros partidos, pero el entrenador considera que continúa siendo la mejor opción para afrontar un compromiso de esta magnitud y liderar la última presentación de Colombia en la fase de grupos.

Colombia quiere cerrar la primera fase con autoridad

Más allá de la clasificación ya asegurada, el partido frente a Portugal tiene un valor importante para el futuro inmediato de la Tricolor.

Finalizar como líder del Grupo K permitiría afrontar los dieciseisavos de final con un panorama más favorable dentro del cuadro del torneo. Además, una buena actuación frente a uno de los candidatos al título serviría para reforzar la confianza del grupo antes de iniciar los cruces de eliminación directa.

Lorenzo apostará por un equipo con variantes, pero manteniendo la identidad que ha llevado a Colombia a firmar una campaña perfecta en sus dos primeras presentaciones del Mundial 2026.