Paraguay y Australia cumplieron con el objetivo en una jornada en la que el resultado terminó siendo tan importante como el desarrollo del partido. El empate sin goles en el cierre del Grupo D del Mundial 2026 les permitió seguir con vida en el torneo: los oceánicos aseguraron el segundo lugar de la zona y la Albirroja encontró un lugar entre los mejores terceros para instalarse en los dieciseisavos de final.

Fue un compromiso de escasas emociones, con pocas concesiones y una evidente sensación de que ninguno estaba dispuesto a poner en riesgo una clasificación que dependía, en buena parte, de mantener el marcador intacto.

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Dos selecciones que priorizaron el objetivo

Desde el inicio quedó claro que ambos equipos entendían el contexto del encuentro. Paraguay, dirigida por Gustavo Alfaro, buscaba mejorar su posición en el grupo sin descuidar el orden defensivo, mientras Australia sabía que el empate mantenía bajo control sus opciones de clasificación.

El resultado fue un partido muy disputado en la mitad de la cancha, con pocas llegadas claras y mucho desgaste físico.

Los australianos intentaron sorprender apenas comenzado el compromiso con un remate de Jackson Irvine que encontró bien ubicado a Orlando Gill. Más adelante, Jordan Bos y Cristian Volpato también probaron suerte, aunque sin demasiadas complicaciones para el guardameta paraguayo.

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Julio Enciso fue el futbolista que más lo intentó

Después del descanso, la Albirroja adelantó algunos metros y encontró en Julio Enciso al jugador más desequilibrante del encuentro.

El extremo comenzó a ganar los duelos por las bandas y obligó a los defensores australianos a recurrir repetidamente a las infracciones para frenar sus desbordes.

Su mejor acción llegó al inicio del segundo tiempo, cuando habilitó a Maurício Magalhães Prado, cuyo remate terminó en las manos de Patrick Beach. Más adelante, el propio Enciso estuvo muy cerca con un disparo que pasó desviado.

Ya en los últimos instantes, nuevamente Magalhães tuvo la posibilidad de cambiar la historia, pero el arquero australiano respondió con seguridad para conservar la igualdad.

El empate terminó siendo el mejor negocio

Con el paso de los minutos, ambos equipos redujeron los riesgos y administraron un resultado que comenzaba a favorecerlos.

Australia conservó el segundo puesto del Grupo D, mientras Paraguay aseguró su presencia en los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros del campeonato, gracias al nuevo sistema de competencia del Mundial 2026.

El pitazo final fue recibido con tranquilidad por ambos planteles, conscientes de que el objetivo principal estaba cumplido.

Turquía sorprendió, pero no cambió el destino del grupo

En el otro compromiso de la zona, Turquía cerró su participación con una victoria 3-2 sobre Estados Unidos, aunque ese resultado no modificó la clasificación.

Los estadounidenses conservaron el liderato del grupo pese a la derrota, Australia terminó en la segunda posición y Paraguay logró avanzar entre los mejores terceros, prolongando así su aventura mundialista.

Posiciones finales del Grupo D