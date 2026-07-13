El futuro de Guillermo Paiva dio un giro importante en las últimas horas. Cuando parecía que su próximo destino estaba encaminado hacia Medellín, una serie de movimientos en el mercado terminó modificando el panorama. Lo más importante para el delantero paraguayo ya está resuelto: Junior FC aceptó prestarlo por un año, una posibilidad que hasta hace pocos días parecía prácticamente imposible.

Ahora, con la puerta de salida abierta, el atacante de 28 años deberá tomar una decisión definitiva entre dos de los clubes más importantes del país: Deportivo Independiente Medellín y América de Cali.

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Paiva logró destrabar su salida de Junior

La principal dificultad de toda esta historia siempre estuvo en Barranquilla.

Desde el inicio de la ventana de transferencias, Junior mantuvo una postura firme respecto al futuro del delantero paraguayo. La dirigencia encabezada por la familia Char consideraba que el jugador seguía siendo un activo importante para la institución y solo contemplaba una transferencia definitiva.

Sin embargo, el escenario deportivo cambió considerablemente durante las últimas semanas.

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La reciente llegada de Francisco Fydriszewski incrementó la competencia en una zona del campo que ya se encontraba bastante congestionada. En la planificación deportiva de Alfredo Arias, las prioridades para la posición de centrodelantero pasan principalmente por:

Luis Fernando Muriel

Francisco Fydriszewski

A ellos se suman dos referentes históricos del club que todavía continúan definiendo su situación contractual:

Carlos Bacca

Teófilo Gutiérrez

Con ese panorama, las posibilidades de continuidad para Paiva quedaron notablemente reducidas y el propio futbolista comenzó a insistir en la necesidad de buscar nuevos horizontes.

Finalmente, el atacante logró convencer tanto a la dirigencia como al cuerpo técnico de que un préstamo representa la mejor solución para todas las partes.

Junior flexibilizó una postura que parecía inamovible

La decisión de permitir una cesión no significa que Junior quiera desprenderse definitivamente del futbolista.

Por el contrario, en Barranquilla siguen valorando positivamente al paraguayo, tanto por su comportamiento profesional como por el aporte realizado durante su paso por la institución.

Paiva todavía tiene contrato vigente por dos años y medio más, por lo que la intención inicial es estructurar una salida temporal con opción de compra y analizar posteriormente qué ocurre con su futuro.

La buena relación que mantiene con la dirigencia rojiblanca también resultó determinante para que el club aceptara modificar una postura que hasta hace poco parecía innegociable.

Aunque la valoración económica de su ficha sigue siendo alta para los estándares del mercado colombiano, Junior entendió que facilitar una salida en este momento puede beneficiar tanto al jugador como a la institución.

El DIM pierde fuerza en la carrera

Durante varios días, todo apuntó a que el próximo destino de Guillermo Paiva sería el Deportivo Independiente Medellín.

Las conversaciones entre el delantero y el conjunto antioqueño avanzaron de manera positiva y las partes alcanzaron un acuerdo de palabra que dejó muy buenas sensaciones.

El atacante estaba entusiasmado con la posibilidad de vestir la camiseta del Poderoso y veía en el proyecto de Luis Amaranto Perea una oportunidad ideal para recuperar protagonismo.

Sin embargo, mientras Junior definía su postura sobre una posible cesión, el Medellín continuó moviéndose en el mercado.

Y fue ahí donde apareció un nombre que cambió completamente el escenario.

Jeison Medina modificó los planes del Poderoso

La demora en la resolución del caso Paiva llevó al DIM a explorar otras alternativas para reemplazar la salida de Francisco Fydriszewski.

La respuesta terminó siendo Jeison Medina, delantero que avanzó rápidamente en las negociaciones y que incluso ya llegó a Medellín para formalizar su vinculación con el club.

La llegada del atacante antioqueño provocó un efecto inmediato.

En el entorno del Poderoso se considera que Medina cubre la necesidad principal del equipo en ataque y que, salvo una situación extraordinaria, el mercado de fichajes quedaría prácticamente cerrado.

Por esa razón, la posibilidad de incorporar a Paiva perdió fuerza de manera considerable durante las últimas horas.

América toma ventaja en silencio

Mientras el Medellín avanzaba por otras alternativas, América de Cali seguía atento a cada movimiento de la operación.

Desde el comienzo del mercado, el entrenador David González Giraldo incluyó a Guillermo Paiva dentro de la lista de atacantes que le interesaban para fortalecer la ofensiva escarlata.

No obstante, la rigidez inicial de Junior respecto a un posible préstamo obligó a los directivos americanos a explorar otros caminos.

Uno de ellos fue el del venezolano Erick Ramírez, con quien incluso existía un acuerdo bastante avanzado.

Sin embargo, el panorama cambió cuando Dinamo de Kiev, propietario de sus derechos deportivos, modificó las condiciones de la negociación y terminó enfriando por completo la operación.

La propuesta escarlata seduce al paraguayo

Una vez América supo que Junior había flexibilizado su postura, la dirigencia caleña aceleró inmediatamente.

El club presentó una propuesta económica que fue bien recibida por el delantero paraguayo y que actualmente analiza con especial atención.

La oferta incluye varios elementos que resultan atractivos para todas las partes:

América asumiría la totalidad del salario del jugador.

El préstamo tendría una duración de un año.

Se contempla una opción de compra posterior.

La eventual adquisición definitiva estaría ligada al rendimiento deportivo del atacante.

Además, Junior observa con buenos ojos la estructura planteada por el conjunto escarlata, ya que protege los intereses económicos del club mientras le permite al futbolista sumar minutos y continuidad.

La decisión final llegará en las próximas horas

A pesar de que el escenario parece favorecer hoy al América, Guillermo Paiva todavía no da por cerrada la puerta del Medellín.

El delantero realizará un último intento para conocer si realmente el Poderoso considera terminado su mercado de fichajes o si aún existe margen para reactivar las conversaciones.

Sin embargo, si la postura del DIM se mantiene firme tras la llegada de Jeison Medina, el paraguayo tendría el camino despejado para aceptar la propuesta escarlata.

El deseo del atacante sigue siendo continuar en el fútbol colombiano, y por eso esta semana será decisiva para definir el siguiente capítulo de su carrera.

Lo que hace apenas unos días parecía una carrera liderada claramente por el Medellín, hoy presenta un panorama muy distinto. Entre dos populares equipos rojos del país, el rumbo de Guillermo Paiva parece inclinarse cada vez más hacia el Valle del Cauca, aunque en el mercado de fichajes las historias suelen cambiar cuando menos se espera.