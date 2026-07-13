Pocas historias de mercado generan tanta curiosidad años después como las que involucran a Kylian Mbappé. Acostumbrado a ser protagonista de grandes operaciones, el delantero francés volvió a quedar en el centro de la conversación tras una revelación de Jürgen Klopp, quien recordó el intento que realizó Liverpool para ficharlo cuando todavía deslumbraba con la camiseta del AS Mónaco.

El hoy exentrenador de los Reds sorprendió durante su participación como comentarista en la televisión alemana Magenta TV, en plena cobertura del Mundial 2026, al relatar detalles de una negociación que muy pocos conocían en profundidad. Klopp confesó que el club inglés desplegó todos los recursos posibles para seducir al joven atacante francés, aunque finalmente la operación terminó convirtiéndose en uno de los grandes fichajes que nunca llegaron a concretarse en Anfield.

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El operativo que Liverpool montó para convencer a Mbappé

La historia se remonta a 2017, cuando Mbappé comenzaba a conquistar Europa con el Mónaco y ya aparecía como uno de los talentos más prometedores del planeta. Liverpool identificó rápidamente su potencial y decidió lanzar una ofensiva para intentar incorporarlo antes de que su valor se disparara.

Klopp explicó que la entidad inglesa organizó una reunión especial con el jugador y su entorno, cuidando cada detalle de la operación.

“Fue la inversión más cara en un jugador que nunca fichamos”, comentó entre risas el técnico alemán al recordar aquella experiencia.

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El entrenador también reveló el nivel de preparación que tuvo el encuentro, diseñado para impresionar tanto al futbolista como a su familia.

“El avión tenía cinco habitaciones o algo así. Realmente nos lucimos”, relató Klopp.

Una reunión rodeada de absoluto secreto

La negociación se desarrolló bajo estrictas medidas de confidencialidad. Liverpool quería evitar filtraciones y reducir al mínimo la posibilidad de que otros gigantes europeos conocieran sus movimientos.

Según contó Klopp, el encuentro fue tan discreto que incluso el avión privado utilizado para la reunión permaneció en vuelo mientras se desarrollaban las conversaciones. Durante varias horas compartieron una comida, intercambiaron ideas sobre el proyecto deportivo y analizaron las posibilidades de ver a Mbappé vestido de rojo en la Premier League.

La intención era clara: convencer al francés de convertirse en la nueva gran figura del club inglés.

Mbappé tomó otro rumbo

A pesar del esfuerzo realizado por Liverpool, la historia terminó tomando un camino diferente. Mbappé optó por permanecer en Francia y aceptó la propuesta del Paris Saint-Germain, que cerró su incorporación primero mediante una cesión y posteriormente con una compra multimillonaria que sacudió el mercado internacional.

Aquella decisión marcó el inicio de una etapa histórica para el atacante francés en París y dejó a Liverpool con la sensación de haber estado muy cerca de una operación que pudo cambiar el rumbo de varias historias en el fútbol europeo.

El reencuentro que recordó aquella historia

El episodio volvió a cobrar fuerza durante el Mundial 2026, cuando Klopp y Mbappé coincidieron nuevamente tras una victoria de Francia. Las imágenes del saludo entre ambos despertaron la curiosidad de muchos aficionados y sirvieron para recordar una negociación que, aunque nunca llegó a buen puerto, dejó una huella especial en el entrenador alemán.

Con el paso de los años, Mbappé se convirtió en una de las mayores estrellas del fútbol mundial y Liverpool continuó construyendo una época dorada bajo la dirección de Klopp. Sin embargo, la revelación del técnico demuestra que, durante un momento clave de su carrera, Anfield estuvo mucho más cerca de recibir al francés de lo que muchos imaginaban.