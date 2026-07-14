La Selección España está a un paso de disputar una nueva final internacional, pero Luis de la Fuente tiene claro que el camino hacia la gloria no será sencillo. En la antesala de la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia, el seleccionador español volvió a recurrir a una de sus grandes fuentes de inspiración: la historia del Imperio Romano. Con una referencia a Julio César, dejó claro cuál es la mentalidad con la que afronta uno de los partidos más importantes de su carrera.

“Julio César, uno de los grandes conquistadores de la historia, decía que ‘no hay un gran logro sin sufrimiento’. Y yo suscribo esa frase, en mi afición por el mundo romano. Es una de las expresiones que me gusta y que traslado a mis jugadores. Si quieres lograr algo en la vida tienes que dejar algo en el camino y estar dispuesto a sufrir. Y venimos dispuestos a sufrir”, afirmó el técnico durante su comparecencia ante los medios.

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Trece años construyendo un proyecto ganador

La presencia de España entre las cuatro mejores selecciones del torneo también representa un premio al trabajo de largo recorrido que De la Fuente ha desarrollado dentro de la Real Federación Española de Fútbol. El entrenador recordó que buena parte de los futbolistas que hoy pelean por el título mundial han recorrido junto a él distintas categorías de la selección.

“Siento orgullo del tiempo transcurrido, porque ya ha pasado mucho, pero orgullo. Por los pasos que hemos dado. Soy un privilegiado por haber desarrollado mi carrera. Siempre hablábamos de cerrar el círculo. Queremos que sea otro paso más. Queremos seguir compitiendo. Sería una buena guinda ganar el Mundial. Lo tenemos en la cabeza, aunque es difícil. Me repito: ¿Y si sí?”, expresó.

La frase resume perfectamente el momento que atraviesa España. La ilusión por conquistar el Mundial FIFA 2026 está presente en el grupo, aunque sin perder de vista la dificultad que supone superar a una potencia como Francia.

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España no se considera favorita

A pesar de que desde el entorno francés han señalado a España como favorita para alcanzar la final, De la Fuente rechazó entrar en ese debate. Para el seleccionador, las etiquetas tienen poco valor cuando enfrente aparecen dos equipos acostumbrados a competir al máximo nivel.

“Desde el principio os he dicho que, que te digan que eres favorito, no significa nada. No es decisivo. Nos enfrentamos dos grandes selecciones; como la otra semifinal. No entiendo de favoritos, presión… La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros”, aseguró.

La reflexión llega en un momento en el que la Roja ha convencido por su fútbol durante buena parte del torneo, aunque el cuerpo técnico insiste en mantener la prudencia antes de un duelo que puede definirse por detalles.

Entre la pasión, el humor y los recuerdos

Lejos de mostrarse tenso por la magnitud del compromiso, De la Fuente apareció relajado e incluso dejó espacio para las bromas durante la rueda de prensa. Reconoció que disfruta intensamente del momento que vive al frente de la selección y sorprendió al definirse como “muy romántico”.

“Disfruto mucho de mi trabajo; es mi pasión y soy un privilegiado. La responsabilidad es paralela al disfrute. Es un privilegio estar en la situación en la que estoy, jugando la semifinal del Mundial… con todos los Mundiales que he visto desde la televisión y ahora somos protagonistas. Sabemos la responsabilidad que tenemos y disfrutamos de algo tan bonito como jugar al fútbol, y más en estos escenarios. Es importante que la responsabilidad no nos ponga nerviosos”, manifestó.

También tuvo palabras para su amigo Joaquín Caparrós, quien atraviesa un delicado momento de salud tras ser diagnosticado recientemente con cáncer de colon.

“Para liberar un poco de tensión y relajar el ambiente. Recuerdo a mi amigo Joaquín Caparrós. Él decía ‘¿Tú crees que se presentaran?’”, recordó con una sonrisa.

Un recuerdo que emocionó al seleccionador

La parte más emotiva de la comparecencia llegó al final. Al hablar de las personas que le gustaría tener cerca en un momento tan especial, De la Fuente no pudo evitar emocionarse al recordar a sus padres y a su hermano Óscar, fallecido hace tres años.

“Me acuerdo mucho de ellos. De mi familia. Les hubiera encantado disfrutar de esto que estoy viviendo yo, como disfrutaron antes”, confesó.

Con esa mezcla de ambición, serenidad y emoción, España afronta una semifinal histórica frente a Francia. Luis de la Fuente insiste en que el talento es importante, pero también lo es la capacidad para resistir en los momentos difíciles. Por eso vuelve una y otra vez a la misma idea: para alcanzar un gran logro, primero hay que estar dispuesto a sufrir.