Millonarios FC está a punto de sumar una nueva pieza para su plantilla. Tras varias semanas de conversaciones y negociaciones, el lateral derecho Jhomier Guerrero quedó con el camino despejado para convertirse oficialmente en jugador del cuadro Embajador, luego de que todas las partes involucradas alcanzaran un acuerdo definitivo durante las últimas horas.

El defensor de 25 años ya había dado el visto bueno al proyecto deportivo azul desde hace algunos días. Sin embargo, faltaba resolver el último detalle: la autorización definitiva de Junior de Barranquilla, club con el que todavía mantenía vínculo contractual. Ese paso finalmente se completó y ahora solo resta cumplir los trámites formales para concretar su llegada a Bogotá.

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Jhomier Guerrero eligió un nuevo rumbo para su carrera

Las conversaciones entre el jugador y Millonarios fluyeron de manera positiva desde el primer momento. El lateral consideró que había llegado el momento de asumir nuevos desafíos deportivos después de dos años en el plantel profesional de Junior.

Durante ese periodo logró consolidarse dentro de la estructura rojiblanca y participó en la conquista de dos títulos, pero también entendió que su ciclo en Barranquilla estaba llegando a su fin.

Aunque Junior le había pedido esperar algunos días para presentar una propuesta de renovación, la decisión del futbolista ya estaba prácticamente tomada.

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Su intención era explorar otros horizontes y encontrar un proyecto que le ofreciera nuevos retos en una etapa importante de su carrera.

La propuesta de Millonarios terminó inclinando la balanza

Uno de los factores determinantes fue el interés sostenido que mostró Millonarios FC por el jugador.

El conjunto bogotano trabajó durante varias semanas en la operación y presentó una propuesta que convenció rápidamente al lateral.

Entre los aspectos que más valoró Guerrero estuvieron:

Un contrato por tres años (junio de 2029).

Una mejora en sus condiciones económicas.

La posibilidad de integrarse a un proyecto deportivo competitivo.

La oportunidad de asumir nuevos retos en una de las instituciones más importantes del país.

El jugador quedó plenamente satisfecho con la oferta y, a partir de ese momento, también participó activamente para facilitar el acuerdo entre clubes.

Junior terminó aceptando la operación

A Guerrero todavía le quedaban seis meses de contrato con Junior, situación que obligaba a encontrar una fórmula que dejara conformes a todas las partes.

Inicialmente, el entrenador Alfredo Carlos Arias se mostró poco dispuesto a perder a un futbolista que consideraba útil dentro de la plantilla. Sin embargo, con el paso de los días la situación fue cambiando.

Las conversaciones entre el cuerpo técnico, la dirigencia y el propio jugador permitieron entender que la decisión del lateral era firme y que el nuevo contrato representaba una oportunidad importante tanto en lo económico como en lo profesional.

Finalmente, Junior aceptó la compensación económica planteada por Millonarios y autorizó la transferencia. La negociación quedó completamente sellada.

Viaje a Bogotá y exámenes médicos

Con el acuerdo ya definido, Guerrero comenzó a despedirse de su etapa como jugador rojiblanco.

El lateral compartió este lunes sus últimas horas junto a sus compañeros de equipo y posteriormente inició los preparativos para trasladarse a la capital del país.

El cronograma contempla:

Viaje a Bogotá el miércoles 15 de julio.

Presentación de exámenes médicos.

Evaluaciones físicas y deportivas.

Firma oficial del contrato.

Vinculación definitiva a Millonarios FC.

Si todo transcurre según lo previsto, el futbolista se convertirá en nuevo integrante del plantel dirigido por el cuadro Embajador durante los próximos días.

Millonarios suma una nueva pieza para su proyecto

La llegada de Jhomier Guerrero responde a la intención de Millonarios de fortalecer una posición estratégica dentro de la plantilla.

El club considera que el defensor costeño se encuentra en una etapa ideal de madurez deportiva y que puede aportar profundidad, dinámica y competencia interna en el sector derecho del campo.

Además, la operación tiene un valor adicional para la institución bogotana: el equipo se queda con los derechos definitivos del jugador, apostando por un futbolista que todavía tiene margen de crecimiento y que llega con experiencia acumulada en uno de los clubes más importantes del país.

Así las cosas, el negocio quedó completamente encaminado. Junior dio el visto bueno, el jugador ya tomó su decisión y Millonarios prepara los últimos pasos para oficializar una incorporación que venía trabajando desde hace varias semanas y que ahora está a muy poco de hacerse realidad.