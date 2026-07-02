La Copa del Mundo 2026 vuelve a poner frente a frente a dos selecciones europeas con una cuenta pendiente que lleva décadas abierta. España y Austria solo se han cruzado una vez en la historia de los Mundiales, un antecedente que se remonta a Argentina 1978 y que terminó con victoria austriaca. Ahora, casi medio siglo después, ambos equipos volverán a encontrarse en un escenario completamente distinto y con un objetivo mucho más ambicioso: seguir avanzando en el torneo más importante del fútbol.

El premio para el ganador será enorme. Además de asegurar su presencia en los octavos de final, el vencedor de esta eliminatoria se enfrentará al equipo que salga triunfador del cruce entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, por lo que el encuentro adquiere una relevancia especial para dos selecciones que mantienen intactas sus aspiraciones de llegar lejos en este Mundial 2026.

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España vs Austria: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

Colombia: 2:00 p.m. | Caracol, RCN, DSports, DGO y Disney+

| Caracol, RCN, DSports, DGO y Disney+ España: 9:00 p.m. | DAZN, TVE La 1, Movistar+, La 2 Cat, RTVE Play y FuboTV

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| DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Mi Telefé EE.UU: 3:00 p.m. | FOX Network, FuboTV, Telemundo y FOX One

España afronta el reto con bajas sensibles

La clasificación de España dejó buenas sensaciones futbolísticas, aunque también algunas preocupaciones importantes para Luis de la Fuente. La principal tiene que ver con las lesiones sufridas por Nico Williams y Yeremi Pino, dos futbolistas que aportan profundidad y desequilibrio en ataque.

El parte médico confirmó que Yeremi Pino sufrió un esguince acromioclavicular. Aunque los estudios descartaron una fractura, su tiempo de recuperación sigue sin definirse y dependerá de la evolución que presente durante los próximos días.

En el caso de Nico Williams, la preocupación pasa por una lesión muscular en el aductor derecho. Desde la concentración española mantienen el optimismo y esperan que el extremo pueda reaparecer más adelante en el torneo si el equipo consigue seguir avanzando.

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Ante este panorama, figuras como Lamine Yamal, Pedri, Rodri y Mikel Oyarzabal asumirán una responsabilidad aún mayor en un conjunto que sigue siendo considerado uno de los candidatos a conquistar la Copa del Mundo.

Austria llega impulsada por una clasificación dramática

La selección dirigida por Ralf Rangnick protagonizó uno de los desenlaces más emocionantes de la fase de grupos. Cuando parecía eliminada frente a Argelia, encontró la forma de reaccionar en los minutos finales y rescató un empate 3-3 con un gol en el tiempo añadido que terminó cambiando por completo su destino.

Ese resultado permitió a Austria quedarse con el segundo lugar del Grupo J y avanzar a la fase eliminatoria, dejando a Argelia en la tercera posición. La remontada reforzó la confianza de un equipo que ha demostrado carácter y capacidad para competir bajo presión.

Gran parte de las esperanzas austriacas pasan por Marcel Sabitzer, quien alcanzó recientemente la marca de 100 partidos con su selección nacional. El mediocampista continúa siendo una pieza fundamental dentro del esquema de Rangnick y estará acompañado por la experiencia de Marko Arnautovic, uno de los referentes históricos del combinado europeo.

España vs Austria: probables alineaciones

España (4-3-3): Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Mikel Merino; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena.

Entrenador: Luis de la Fuente.

Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillip Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer; Marko Arnautovic.

Entrenador: Ralf Rangnick.