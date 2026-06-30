La Copa del Mundo 2026 comienza a dejar atrás la fase de grupos y entra en territorio de eliminación directa, donde cualquier error puede resultar definitivo. En ese escenario aparece una de las selecciones que mejor impresión ha dejado hasta el momento: Francia, que afronta este compromiso frente a Suecia respaldada por una campaña sólida, una ofensiva demoledora y el convencimiento de que tiene todo para pelear nuevamente por el título mundial.

Sin embargo, el desafío no será sencillo. El conjunto escandinavo ha demostrado a lo largo del torneo que posee argumentos para competir ante cualquiera y cuenta con futbolistas capaces de marcar diferencias en momentos decisivos. Por eso, los dirigidos por Didier Deschamps buscarán administrar los espacios con inteligencia y evitar que nombres como Viktor Gyökeres encuentren escenarios favorables para explotar su capacidad goleadora.

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Francia vs Suecia: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

Colombia: 4:00 p.m. | Caracol, RCN, DSports y DGO

| Caracol, RCN, DSports y DGO Argentina: 6:00 p.m. | TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Flow

| TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Flow España: 11:00 p.m. | DAZN Spain

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Francia llega lanzada tras una fase de grupos impecable

La selección francesa fue una de las grandes protagonistas de la primera ronda. El equipo dirigido por Didier Deschamps consiguió el liderato de su grupo luego de superar a Senegal, Irak y Noruega, completando una campaña que reforzó su condición de favorita al título.

Más allá de los resultados, la sensación que dejó el conjunto galo fue la de un equipo equilibrado, con múltiples variantes ofensivas y una estructura defensiva capaz de responder cuando el partido lo exige. La velocidad de Kylian Mbappé, la creatividad de Michael Olise y el crecimiento de Désiré Doué han convertido a Francia en una amenaza constante para cualquier rival.

Ahora comienza un torneo completamente distinto. Las estadísticas y los antecedentes quedan en segundo plano cuando se trata de un cruce directo, razón por la que los franceses afrontan este partido con la máxima concentración.

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Suecia quiere dar el gran golpe de la ronda

El recorrido de Suecia hacia esta instancia fue mucho más accidentado. Los escandinavos sorprendieron en el debut con una contundente goleada sobre Túnez, pero luego sufrieron una dura caída frente a Países Bajos, resultado que complicó seriamente sus aspiraciones dentro del grupo.

La igualdad ante Japón en la última jornada terminó definiendo su ubicación y los empujó hacia una llave particularmente exigente. Aun así, el equipo dirigido por Graham Potter mantiene intacta la ilusión de convertirse en una de las sorpresas de la fase eliminatoria.

Las principales esperanzas ofensivas pasan por Viktor Gyökeres, uno de los delanteros más peligrosos del torneo, acompañado por la calidad de Alexander Isak y la velocidad de Anthony Elanga. Si logran encontrar espacios, los suecos tienen argumentos para incomodar a una selección que aspira a volver a disputar la final de un Mundial.

Francia vs Suecia: probables alineaciones

Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Theo Hernández, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Koundé; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

Entrenador: Didier Deschamps.

Suecia (3-4-3): Jacob Zetterström; Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Anthony Elanga.

Entrenador: Graham Potter.