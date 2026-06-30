La Selección de Francia volvió a presentar una candidatura firme al título del Mundial 2026 con una actuación dominante frente a Suecia. El conjunto dirigido por Didier Deschamps impuso condiciones de principio a fin y encontró en Kylian Mbappé a su gran figura. El delantero firmó un doblete, mientras Michael Olise manejó los hilos del ataque con dos asistencias para sellar un contundente 3-0 que instala a los franceses en los octavos de final, donde los espera Paraguay.

Más allá del resultado, Francia dejó la sensación de haber alcanzado uno de sus mejores niveles en el torneo. Con autoridad, intensidad y una enorme variedad de recursos ofensivos, el vigente aspirante al título resolvió una eliminatoria que nunca pareció escaparse de su control.

ADVERTISEMENT

Mbappé rompió la resistencia sueca antes del descanso

Durante la primera mitad, Suecia apostó por un bloque compacto que logró contener durante varios minutos el dominio territorial francés. El equipo de Graham Potter resistió con orden y sacrificio, apoyado en el trabajo defensivo y en el esfuerzo de Alexander Isak y Viktor Gyökeres, aunque cada ataque francés transmitía mayor sensación de peligro.

Los galos avisaron en varias ocasiones, incluso con un gol invalidado por fuera de juego, hasta que encontraron la recompensa justo antes del descanso. Tras una acción preparada desde un tiro de esquina, Ousmane Dembélé encontró a Mbappé, quien definió con categoría para romper el empate y abrir el camino hacia la clasificación.

¡¡ES UNA BESTIA!! MBAPPÉ METIÓ UNA BICICLETA EN EL ÁREA, DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. SUECIA. ⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Wp8FbAnvtx — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

ADVERTISEMENT

Olise condujo el espectáculo y Francia liquidó la serie

La segunda parte confirmó la superioridad francesa. Con una Suecia obligada a adelantar líneas, comenzaron a aparecer espacios que los dirigidos por Didier Deschamps aprovecharon con enorme eficacia.

El segundo gol llegó gracias a una rápida transición iniciada por Aurélien Tchouaméni, continuada por una precisa asistencia de Michael Olise y finalizada por Bradley Barcola, que amplió la diferencia apenas iniciado el complemento.

Ya con el partido completamente bajo control, volvió a aparecer la sociedad más desequilibrante de la tarde. Olise filtró un pase perfecto entre los defensores suecos y dejó nuevamente a Mbappé frente al arquero. El capitán francés no perdonó y firmó el 3-0 definitivo con una definición que confirmó otra exhibición individual en la Copa del Mundo.

El volante del Bayern Múnich fue, además, uno de los grandes responsables del triunfo al registrar dos asistencias y convertirse en el principal generador de juego ofensivo del conjunto francés.

¡QUÉ DUPLA! ¡JUGADÓN DE OLISE Y DOBLETE DE MBAPPÉ PARA EL 3-0 DE FRANCIA ANTE SUECIA! ⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/5Jk2qhQwTm — SportsCenter (@SC_ESPN) June 30, 2026

Paraguay espera a una Francia que ilusiona

Con esta victoria, Francia avanza a los octavos de final convertida en una de las selecciones que mejores sensaciones transmite en el Mundial 2026. Su siguiente desafío será una sorprendente Paraguay, que eliminó a Alemania en una dramática definición desde el punto penal y ahora intentará dar otro golpe frente a uno de los máximos favoritos.

En el plano individual, Kylian Mbappé continúa ampliando su legado. El delantero alcanzó los seis goles en la presente edición del torneo y sigue escalando posiciones entre los máximos artilleros en la historia de los Mundiales, consolidándose como el gran referente ofensivo de una selección que parece llegar en el momento justo a la fase decisiva.

Ficha Técnica

Francia (3): Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, 75′), William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne (Theo Hernández, 78′); Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise (Rayan Cherki, 85′); Ousmane Dembélé (Désiré Doué, 75′), Bradley Barcola y Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta, 85′).

Director técnico: Didier Deschamps.

Suecia (0): Jacob Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson; Eliot Stroud (Taha Ali, 65′), Lucas Bergvall (Besfort Zeneli, 65′), Yasin Ayari (Benjamin Nygren, 82′); Anthony Elanga, Alexander Isak (Gustaf Nilsson, 89′) y Viktor Gyökeres.

Director técnico: Graham Potter.

Goles: 1-0 (45′) Kylian Mbappé; 2-0 (53′) Bradley Barcola; 3-0 (74′) Kylian Mbappé.

Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos). No mostró tarjetas.

Estadio: MetLife Stadium, Nueva Jersey.

Asistencia: 80.663 espectadores.