La fase de grupos del Mundial 2026 llega a uno de sus partidos más esperados con el enfrentamiento entre Colombia y Portugal. El Hard Rock Stadium de Miami será escenario de un duelo que definirá al líder del Grupo K, después de que ambas selecciones aseguraran su clasificación a los dieciseisavos de final. La Tricolor parte con una ligera ventaja en la tabla y sabe que el empate será suficiente para conservar el primer lugar.

El equipo de Néstor Lorenzo ha respondido con autoridad en sus dos primeras presentaciones, mientras que el conjunto portugués reaccionó con una goleada en la fecha anterior y llega impulsado por el gran momento de Cristiano Ronaldo. Todo está servido para uno de los compromisos más atractivos de esta última jornada.

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Colombia vs Portugal: canales de TV y plataformas para ver EN VIVO

Colombia: 6:30 p.m. | Caracol, RCN, DSports, DGO y Disney+

6:30 p.m. | Caracol, RCN, DSports, DGO y Disney+ México: 5:30 p.m. | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México

5:30 p.m. | Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX México Argentina: 8:30 p.m. | DSports, DGO, Disney+ y Paramount+

8:30 p.m. | DSports, DGO, Disney+ y Paramount+ España: 1:30 a.m. del domingo | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, FuboTV España y La 2 Cat

1:30 a.m. del domingo | DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, FuboTV España y La 2 Cat Estados Unidos (ET): 7:30 p.m. | FOX Network, FuboTV, Telemundo, FOX One y SiriusXM

Colombia quiere asegurar el liderato antes de los cruces

La Selección Colombia llega con confianza después de sumar puntaje perfecto en sus dos primeras salidas. El triunfo frente a Uzbekistán y la posterior victoria sobre República Democrática del Congo dejaron al equipo como líder del grupo y con la posibilidad de cerrar una primera fase prácticamente ideal.

Además del aspecto anímico, terminar en la primera posición tendría un premio importante pensando en la fase eliminatoria, ya que permitiría afrontar un cruce, en teoría, más favorable. Por eso, aunque la clasificación ya está garantizada, el compromiso mantiene un enorme valor deportivo.

Néstor Lorenzo dispone de una plantilla en buenas condiciones y durante los últimos entrenamientos evaluó algunas variantes para refrescar el equipo. Futbolistas como Jhon Córdoba, Richard Ríos o Juan Fernando Quintero aparecen entre las alternativas para un partido que exigirá intensidad, concentración y eficacia durante los 90 minutos.

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Portugal llega impulsada por una goleada

La selección portuguesa dejó atrás el empate de la primera jornada con una actuación convincente frente a Uzbekistán, rival al que superó con autoridad para mantenerse en la pelea por el liderato del grupo.

Cristiano Ronaldo volvió a convertirse en el gran protagonista al firmar un doblete que amplió su impresionante legado en las Copas del Mundo. A su alrededor, Portugal mostró un funcionamiento colectivo mucho más sólido, con mayor fluidez en ataque y un equilibrio que dejó satisfecho al seleccionador Roberto Martínez.

El técnico español también ha preparado un plan específico para controlar el desequilibrio ofensivo de Luis Díaz, consciente de que el extremo colombiano puede marcar diferencias en cualquier momento del encuentro.

Posibles alineaciones de Colombia vs Portugal

Colombia:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado; Richard Ríos, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba.

Entrenador: Néstor Lorenzo.

Portugal:

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, João Félix.

Entrenador: Roberto Martínez.

Un partido con sabor a eliminación directa

Aunque ambos equipos ya aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final, el resultado puede tener una influencia importante en el camino que recorrerán dentro del Mundial 2026. Colombia intentará conservar el liderato del Grupo K, mientras que Portugal necesita la victoria para quedarse con la primera posición.

Por el momento que viven ambas selecciones y por la calidad de los futbolistas que estarán en el campo, el duelo de Miami promete convertirse en uno de los grandes espectáculos del cierre de la fase de grupos.