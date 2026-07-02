España afronta este jueves uno de esos partidos que pueden marcar el rumbo de todo un Mundial. La selección dirigida por Luis de la Fuente se medirá a Austria en busca del boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un encuentro que llega acompañado de presión, expectativas y algunas dudas sobre el verdadero nivel que ha mostrado España en el torneo. Aunque La Roja parte como favorita, los recientes resultados del campeonato han demostrado que ningún candidato tiene garantizado el éxito.

La eliminación anticipada de selecciones poderosas como Alemania y Países Bajos ha servido como advertencia para todos los aspirantes. Por eso, en el entorno español existe la sensación de que ha llegado el momento de mostrar la mejor versión del equipo.

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El once que toma forma para enfrentar a Austria

Uno de los aspectos más comentados durante el recorrido de España en este Mundial 2026 ha sido la capacidad de Luis de la Fuente para modificar constantemente sus alineaciones. El seleccionador ha movido piezas en cada compromiso, buscando alternativas y evaluando distintos escenarios competitivos.

Gavi apareció como una de las sorpresas en el debut, mientras que Pedro Porro, Mikel Merino, Lamine Yamal y Álex Baena tuvieron protagonismo en encuentros posteriores. También reapareció Marcos Llorente en el duelo frente a Uruguay, reflejando la profundidad de una plantilla que ofrece múltiples variantes.

Sin embargo, a medida que avanza el torneo parece consolidarse una base más estable, y todo apunta a que el técnico apostará por los futbolistas que le ofrecen mayor equilibrio entre talento, experiencia y capacidad competitiva.

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Posible alineación de España vs Austria

Portero: Unai Simón

Unai Simón Defensas: Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella Centrocampistas: Rodri, Pedri, Álex Baena

Rodri, Pedri, Álex Baena Delanteros: Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal

La apuesta por el talento ofensivo

La posible formación deja ver una idea clara. Rodri y Pedri volverían a ser los encargados de marcar el ritmo del equipo desde la mitad de la cancha, mientras que Álex Baena aportaría creatividad y llegada en los últimos metros.

En ataque, la presencia de Lamine Yamal, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal representa una combinación de velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora. España necesita convertir en resultados el dominio que suele ejercer con el balón, y para ello dependerá en gran medida de la inspiración de sus hombres más ofensivos.

De la Fuente mantiene el factor sorpresa

Aunque la lógica apunta a esa alineación, Luis de la Fuente ha demostrado durante toda la competición que le gusta introducir ajustes inesperados. Esa tendencia convierte cualquier pronóstico en una posibilidad abierta hasta el momento de conocer la hoja oficial del partido.

Lo que sí parece claro es que España no puede permitirse errores. Austria llega motivada y consciente de que una actuación sólida podría darle la oportunidad de protagonizar una de las sorpresas del campeonato.

España también trabaja los penaltis

Más allá de lo futbolístico, el cuerpo técnico español está prestando atención a todos los detalles. El ambiente en los entrenamientos realizados en las instalaciones de Los Angeles Galaxy ha sido positivo y el grupo transmite confianza de cara a este compromiso decisivo.

Además, De la Fuente ha ordenado ensayos específicos de lanzamientos desde el punto penal durante dos jornadas consecutivas. Una señal evidente de que el seleccionador quiere tener preparado al equipo para cualquier escenario en una eliminatoria donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Con el pase a octavos en juego, España confía en que el once que salte al campo tenga la contundencia necesaria para evitar sobresaltos y confirmar su candidatura en este Mundial 2026.