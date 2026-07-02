El Real Madrid vuelve a situarse en el centro del mercado europeo con una operación que promete generar un enorme impacto. La dirección deportiva encabezada por Florentino Pérez estudia una propuesta multimillonaria para intentar incorporar a Michael Olise, una de las grandes figuras del fútbol europeo y uno de los jugadores más destacados del Mundial 2026.

El extremo francés atraviesa el mejor momento de su carrera. Su rendimiento con la selección de Francia ha reforzado todavía más la valoración que ya tenía dentro del club blanco, donde consideran que reúne las condiciones necesarias para convertirse en una de las referencias ofensivas del proyecto que lidera José Mourinho.

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Tras explorar otras alternativas en el mercado, el nombre del atacante del Bayern de Múnich ha ganado protagonismo hasta convertirse en uno de los objetivos más ambiciosos del verano.

Michael Olise se convierte en una prioridad para el Real Madrid

Las actuaciones de Michael Olise en la Copa del Mundo han terminado de convencer a los responsables deportivos del conjunto madridista.

El atacante francés ha demostrado capacidad para desequilibrar, generar ventajas y participar constantemente en la creación de juego ofensivo. Sus cifras en el torneo reflejan la influencia que tiene sobre el funcionamiento de Francia y explican por qué varios gigantes europeos siguen de cerca su evolución.

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En el Real Madrid consideran que Olise encaja perfectamente en la idea futbolística que pretende desarrollar Mourinho. Su capacidad para jugar por banda, aparecer entre líneas y asociarse con futbolistas de primer nivel lo convierten en una pieza muy atractiva para el futuro inmediato del club.

La intención de la entidad blanca es construir una ofensiva capaz de dominar el panorama europeo durante los próximos años, y el internacional francés aparece como una de las piezas ideales para completar ese objetivo.

Una oferta que rompería varios registros del mercado

El gran obstáculo para el Real Madrid es el precio.

El Bayern de Múnich considera a Michael Olise un futbolista estratégico dentro de su proyecto y no contempla una salida sencilla. Las informaciones que circulan en el entorno de ambos clubes apuntan a una operación que podría alcanzar cifras históricas.

La propuesta que estudia la entidad madridista incluiría:

Cerca de 180 millones de euros fijos

Aproximadamente 33 millones en variables

Una operación total superior a los 210 millones de euros

De concretarse una transferencia de semejante magnitud, el fichaje se convertiría en uno de los más costosos de toda la historia del fútbol mundial.

El Bayern, sin embargo, mantiene una postura firme y considera al jugador una pieza fundamental para el presente y el futuro de la institución.

Mourinho imagina un ataque de época

La llegada de Michael Olise permitiría a José Mourinho disponer de una de las líneas ofensivas más temidas del continente.

En la planificación deportiva diseñada para la próxima temporada, el francés encajaría junto a nombres de enorme peso internacional como:

Kylian Mbappé

Vinícius Júnior

Jude Bellingham

La combinación de velocidad, creatividad y capacidad de desequilibrio representa uno de los argumentos que más seduce al cuerpo técnico.

Además, el club considera que Olise todavía tiene margen para seguir creciendo, una característica especialmente valorada cuando se trata de inversiones de gran magnitud.

El Real Madrid estudia ventas para financiar la operación

La dimensión económica del posible fichaje obliga al club a analizar distintas fórmulas de financiación.

Dentro de la planificación interna aparecen varios jugadores que podrían generar ingresos importantes en el mercado. El objetivo sería equilibrar las cuentas y obtener margen suficiente para afrontar una negociación de semejante calibre.

Entre los futbolistas que podrían protagonizar movimientos durante el verano aparecen:

Álvaro Carreras

Dean Huijsen

Eduardo Camavinga

La expectativa del club es recaudar una cifra significativa que permita sostener la operación sin comprometer la estabilidad financiera de la entidad.

El Bayern mantiene el control de la situación

A diferencia de otros grandes movimientos del mercado, el Bayern de Múnich negocia desde una posición de fortaleza.

Michael Olise forma parte de la estructura principal del equipo alemán y su valor ha aumentado considerablemente gracias a sus actuaciones recientes tanto a nivel de clubes como en el escenario internacional.

Por esa razón, cualquier conversación formal exigirá cifras extraordinarias y una negociación compleja entre dos de los clubes más poderosos del continente.

El Real Madrid está dispuesto a explorar todas las posibilidades. El Bayern no quiere desprenderse de una de sus mayores figuras. Y mientras el Mundial continúa elevando la cotización del atacante francés, el nombre de Michael Olise promete convertirse en uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes europeo.