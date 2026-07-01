La eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 dejó una noticia que pocos esperaban escuchar de boca del propio protagonista. Minutos después de la derrota 2-0 frente a México en el Estadio Azteca, Sebastián Beccacece confirmó que su etapa como seleccionador de la Tricolor llegó a su fin.

El entrenador argentino compareció en rueda de prensa con un discurso cargado de autocrítica y asumió toda la responsabilidad por no alcanzar el objetivo trazado antes del inicio de la Copa del Mundo. Su intervención disipó cualquier duda sobre su continuidad y puso punto final a un proceso que comenzó en agosto de 2024.

ADVERTISEMENT

Beccacece confirmó que no seguirá al frente de Ecuador

El técnico explicó que su permanencia dependía exclusivamente del rendimiento de la selección durante el torneo y reconoció que, al no cumplir la meta planteada, su contrato concluía automáticamente con el final de la participación mundialista.

«No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador».

Beccacece también defendió el trabajo desarrollado durante su ciclo y recordó el contexto en el que asumió el cargo, destacando el crecimiento que, a su juicio, experimentó el equipo.

«Cuando iniciamos este camino no había un rumbo marcado y conseguimos mejorar lo que se hizo en el pasado Mundial».

Un mensaje de agradecimiento para jugadores e hinchas

Más allá de la decepción por la eliminación, el entrenador argentino quiso reconocer públicamente el compromiso de sus dirigidos y el respaldo recibido por parte de la afición ecuatoriana durante todo el proceso.

ADVERTISEMENT

«Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos».

El técnico admitió que le habría gustado continuar liderando el proyecto y destacó el ambiente que se construyó dentro del grupo.

«Me hubiese encantado seguir. Formamos una hermandad extraordinaria y solo tengo palabras de agradecimiento por la entrega, el respeto y el compromiso de este grupo de guerreros».

«No tengo reproches para los jugadores»

Durante su análisis del compromiso frente a México, Beccacece evitó señalar responsables dentro del plantel y asumió completamente la eliminación.

«Agradecimiento a los jugadores y al país, no tengo reproches».

El estratega reconoció que el primer tiempo marcó el desarrollo del encuentro y que la mejoría mostrada tras el descanso no fue suficiente para revertir la historia.

«Hemos sido superados en el primer tiempo. Reaccionamos en el segundo, pero no fue suficiente».

Se cierra un ciclo tras el Mundial 2026

Con estas declaraciones quedó oficialmente cerrado el ciclo de Sebastián Beccacece al frente de la Selección de Ecuador. Su gestión comenzó el 1 de agosto de 2024 y tuvo como principal logro la clasificación al Mundial 2026, además de una destacada actuación en el torneo que incluyó la histórica eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final.

Sin embargo, la derrota frente a México puso punto final al sueño mundialista y también a su etapa como seleccionador nacional. Ahora será la Federación Ecuatoriana de Fútbol la encargada de elegir al entrenador que liderará el próximo proceso, mientras Beccacece queda libre para escuchar nuevas propuestas y definir el siguiente capítulo de su carrera.