La fase de eliminación directa del Mundial 2026 comienza a elevar la temperatura y uno de los cruces más llamativos de los dieciseisavos de final tendrá como protagonistas a Alemania y Paraguay. El compromiso se disputará este lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston, donde los europeos buscarán confirmar su favoritismo frente a una Albirroja que llega decidida a seguir sorprendiendo.

Aunque Alemania terminó en la primera posición del Grupo E, su recorrido dejó algunas dudas. Después de una goleada espectacular frente a Curazao, necesitó una remontada agónica para superar a Costa de Marfil y cerró la fase de grupos con una derrota ante Ecuador.

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Paraguay, en cambio, consiguió avanzar como uno de los mejores terceros luego de recomponerse tras un complicado debut y ahora afronta este desafío sin presión, pero con la ilusión intacta de eliminar a uno de los gigantes de la competición.

Alemania vs Paraguay: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

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Alemania busca recuperar confianza en el momento decisivo

La selección de Alemania encara este compromiso con la necesidad de recuperar las sensaciones que mostró en el arranque del torneo. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann continúa lamentando la pérdida de Nico Schlotterbeck, quien sufrió una grave lesión ante Costa de Marfil y quedó fuera del campeonato.

Pese a esa baja, los alemanes cuentan con múltiples alternativas de alto nivel para sostener la solidez defensiva. Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton y Malick Thiaw aparecen como opciones para acompañar una estructura que mantiene una enorme jerarquía individual.

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Otro de los focos de atención ha sido Manuel Neuer. El histórico arquero fue señalado tras la derrota frente a Ecuador debido a su participación en las jugadas de los goles rivales. Sin embargo, el cuerpo técnico mantiene plena confianza en el capitán, quien seguirá siendo una de las referencias del equipo en esta fase decisiva.

Además, Nathaniel Brown evoluciona favorablemente de sus molestias físicas y podría volver a estar disponible para reforzar el sector izquierdo de la defensa.

Paraguay quiere repetir una historia mundialista

La clasificación de Paraguay a los dieciseisavos de final no fue sencilla. La dura derrota sufrida frente a Estados Unidos parecía comprometer seriamente sus opciones, pero el equipo mostró capacidad de reacción y logró mantenerse con vida gracias a la victoria sobre Turquía y al empate conseguido ante Australia.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro vuelve a instalarse en una instancia importante de una Copa del Mundo, algo que no conseguía desde Sudáfrica 2010. El entrenador argentino ha insistido en mantener los pies sobre la tierra y evitar cualquier exceso de confianza antes de enfrentar a uno de los candidatos históricos al título.

La principal preocupación pasa por la situación de Omar Alderete. El defensor no logró recuperarse de los problemas físicos sufridos en el último compromiso y será la única ausencia confirmada para este encuentro en Boston.

Con orden táctico, disciplina defensiva y jugadores capaces de aprovechar cualquier espacio, la Albirroja intentará convertir el partido en una batalla larga para alimentar sus posibilidades de dar uno de los grandes golpes de los playoffs.

Probables alineaciones de Alemania vs Paraguay

Alemania (4-2-3-1)

Manuel Neuer

Joshua Kimmich

Jonathan Tah

Antonio Rüdiger

David Raum

Aleksandar Pavlovic

Felix Nmecha

Leroy Sané

Jamal Musiala

Florian Wirtz

Kai Havertz

Entrenador: Julian Nagelsmann

Paraguay (4-5-1)

Óscar Gil

Cáceres

Velázquez

Gómez

Canale

Maidana

Gómez

Cubas

Galarza

Enciso

Ávalos

Entrenador: Gustavo Alfaro