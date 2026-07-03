La fase de eliminación directa de la Copa del Mundo 2026 presenta uno de los cruces más llamativos de los dieciseisavos de final. Argentina, vigente campeona del mundo y liderada por Lionel Messi, se enfrenta a una selección de Cabo Verde que ha sorprendido a propios y extraños en su primera participación mundialista. Sobre el papel existe una clara diferencia de experiencia y recorrido, pero el torneo ya ha demostrado que las sorpresas están a la orden del día.

La Albiceleste llega respaldada por su tradición en este tipo de escenarios y por un grupo que sabe competir bajo máxima presión. Del otro lado aparece un conjunto africano que ha construido su campaña desde la disciplina táctica, la solidez defensiva y la confianza ganada durante la fase de grupos. La intención de Cabo Verde pasa por mantener el partido equilibrado durante la mayor cantidad de tiempo posible y obligar a Argentina a trabajar cada oportunidad.

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Argentina vs Cabo Verde: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

Colombia: 5:00 p.m. | Caracol, RCN, DSports, DGO y Disney +

| Caracol, RCN, DSports, DGO y Disney + México: 4:00 p.m. | Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN, Azteca Deportes y ViX México

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| DAZN Spain EE.UU (ET): 6:00 p.m. | FOX Network, FuboTV, Telemundo, FOX Sports App, FOX One y SiriusXM FC

Scaloni mantiene dos dudas antes del partido

Aunque gran parte de la formación titular parece definida, Lionel Scaloni todavía analiza algunos detalles antes de confirmar el once que buscará el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Uno de los interrogantes aparece en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico parte con cierta ventaja gracias a su experiencia en partidos de máxima exigencia, aunque Facundo Medina aprovechó cada oportunidad recibida durante la fase de grupos y también reúne argumentos para quedarse con el puesto.

La otra incógnita está en ataque. Lautaro Martínez atraviesa un gran momento futbolístico y parece haber tomado ventaja sobre Julián Álvarez, quien además ha lidiado con algunas molestias físicas durante las últimas semanas. Todo apunta a que el delantero del Inter acompañará a Lionel Messi y Thiago Almada en la ofensiva argentina.

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Cabo Verde sueña con prolongar su histórica aventura

La selección dirigida por Bubista ya consiguió algo que parecía improbable antes del inicio del torneo: superar la fase de grupos en su primera participación en una Copa del Mundo.

El conjunto africano construyó su clasificación a partir del orden táctico y de una notable capacidad para competir frente a rivales de mayor jerarquía. El ejemplo más claro fue el empate sin goles frente a España, un resultado que elevó la confianza de un equipo que ha sabido aprovechar cada oportunidad.

Gran parte del mérito recae en Vozinha. El arquero de 40 años se ha convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato gracias a actuaciones determinantes bajo los tres palos. Su desempeño frente a los españoles fue una de las exhibiciones individuales más destacadas de toda la fase de grupos.

Ahora tendrá por delante un desafío todavía mayor. Ante una Argentina repleta de talento ofensivo, el guardameta y toda la estructura defensiva de Cabo Verde necesitarán firmar otro partido casi perfecto para mantener viva la ilusión de seguir haciendo historia.

Argentina vs Cabo Verde: probables alineaciones

Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Entrenador: Lionel Sebastián Scaloni.

Cabo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Wagner Pina, Roberto Lopes, Diney Borges, João Paulo; Kevin Lenini; Willy Semedo, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Ryan Mendes; Dailon Livramento.

Entrenador: Pedro Leitão Brito.