La fase de eliminación directa del Mundial 2026 sigue elevando la tensión y este sábado dejó definidos a dos nuevos integrantes de los cuartos de final. Francia necesitó paciencia, oficio y una dosis de carácter para superar a una aguerrida Paraguay, mientras que Marruecos firmó una actuación contundente para eliminar a Canadá, convirtiéndose además en el primer anfitrión que abandona la competición.

Ahora, europeos y africanos volverán a cruzar sus caminos en una eliminatoria mundialista. El próximo 9 de julio, en Boston, se enfrentarán por un lugar entre los cuatro mejores del torneo, reeditando un duelo que ya tuvo un capítulo memorable en las semifinales de Catar 2022.

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Francia encontró la llave cuando parecía atrapada

Durante gran parte del encuentro, Paraguay consiguió exactamente el partido que había imaginado. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro redujo espacios, cerró líneas de pase y obligó a Francia a jugar lejos de las zonas donde habitualmente marca diferencias.

La Albirroja construyó un bloque defensivo sólido que logró desconectar durante muchos minutos a figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise. La resistencia paraguaya alimentó la ilusión de una nueva sorpresa después de la histórica clasificación conseguida frente a Alemania.

Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse hacia un desenlace incierto, llegó la acción que rompió el equilibrio. Una infracción sobre Désiré Doué dentro del área permitió que Mbappé asumiera la responsabilidad desde el punto penal y marcara el único tanto del compromiso a los 70 minutos.

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Francia administró la ventaja hasta el final y aseguró su presencia en los cuartos de final sin desplegar su versión más brillante, pero demostrando una capacidad competitiva que suele marcar diferencias en estas instancias.

Tras el encuentro, Mbappé resumió el espíritu con el que afrontó el desafío:

«Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. Perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso».

Marruecos derriba al primer anfitrión

Si Francia tuvo que trabajar cada metro, Marruecos encontró espacios y terminó imponiendo condiciones con claridad ante Canadá en Houston.

Los norteamericanos comenzaron con energía y mostraron intención de competir de igual a igual, pero con el paso de los minutos el conjunto africano fue encontrando grietas cada vez más profundas en la defensa rival.

La apertura llegó en el segundo tiempo y cambió por completo el panorama. Azzedine Ounahi apareció por partida doble para castigar a los canadienses, mientras que Soufiani Rahimi terminó de sentenciar la historia en los minutos finales para sellar una goleada que confirmó la superioridad marroquí.

La única noticia preocupante para los Leones del Atlas fue la lesión de Ismael Saibari, quien abandonó el campo antes de la media hora de juego por molestias musculares y quedó bajo observación de cara al próximo compromiso.

Un reencuentro con cuentas pendientes

El premio para Marruecos será un nuevo enfrentamiento con Francia, una selección que ya se interpuso en su camino durante la inolvidable aventura de Catar 2022.

Aquella vez, los franceses se impusieron en semifinales y frenaron el sueño de una generación que alcanzó la mejor actuación de una selección africana en la historia de los Mundiales.

Tres años después, el destino vuelve a reunirlos. Francia llega respaldada por su jerarquía y profundidad de plantilla; Marruecos, por su crecimiento competitivo y la convicción de que puede desafiar a cualquiera.

Mbappé sigue persiguiendo a Messi

Además de clasificar a Francia, el gol de Kylian Mbappé tuvo un valor estadístico enorme. El delantero alcanzó los 19 goles en la historia de las Copas del Mundo y quedó a solo uno de Lionel Messi, líder absoluto de ese registro con 20 anotaciones.

También igualó al argentino en la cima de la tabla de goleadores de este Mundial, con siete tantos cada uno, alimentando una carrera individual que añade otro atractivo a la recta decisiva del torneo.

Con Francia y Marruecos instalados en cuartos de final, el Mundial 2026 continúa reduciendo candidatos mientras los grandes aspirantes comienzan a medirse cara a cara por el camino hacia la gloria.