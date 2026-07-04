La clasificación de Colombia a los octavos de final del Mundial 2026 dejó un ambiente de satisfacción en el grupo dirigido por Néstor Lorenzo, pero también puso sobre la mesa una situación que preocupa puertas adentro de la concentración tricolor. Varios futbolistas han tenido que convivir con un cuadro gripal durante los últimos días y uno de ellos es nada menos que James Rodríguez, quien reconoció públicamente que todavía continúa afectado.

El tema comenzó a cobrar relevancia tras el compromiso frente a Ghana, especialmente por algunas decisiones tomadas por el cuerpo técnico durante el partido. Una de ellas fue la salida del capitán colombiano al inicio del segundo tiempo, movimiento que despertó interrogantes sobre su estado físico en un momento clave del campeonato.

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Lorenzo explica la situación del grupo

Finalizado el encuentro, Néstor Lorenzo se refirió al tema y confirmó que varios integrantes del plantel han atravesado síntomas gripales en medio de la competencia. Sin embargo, aclaró que la sustitución de James no obedeció directamente a esa situación.

“Hubo varios jugadores que estuvieron con estados gripales y tuvimos previendo para que no tuvieran un desgaste mayor, sin embargo, debo confirmar que el cambio de James fue un movimiento táctico, él físicamente está bien».

Las palabras del entrenador llevaron tranquilidad respecto a la condición física del volante, aunque dejaron en evidencia que el cuerpo técnico ha debido gestionar cuidadosamente las cargas de trabajo de algunos jugadores durante los últimos días.

James revela que el virus sigue presente

Más tarde fue el propio James Rodríguez quien amplió el panorama y confirmó que el cuadro gripal continúa afectando a varios integrantes de la selección.

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“Hay un virus que dentro del grupo está duro. Yo estoy así y muchos compañeros también. Lo importante es que todo salió bien y debemos pensar en el partido del martes contra Suiza”.

La declaración del capitán muestra que el problema no es aislado y que varios futbolistas han tenido que competir mientras afrontan síntomas propios de este tipo de afecciones.

El reto ahora es recuperar al plantel

Con la clasificación asegurada y el duelo frente a Suiza en el horizonte, el trabajo del departamento médico adquiere una importancia especial. La prioridad será acelerar la recuperación de los jugadores afectados para que el equipo llegue en las mejores condiciones posibles a una instancia donde cualquier detalle puede marcar diferencias.

Mientras la ilusión de Colombia sigue creciendo en el Mundial, el cuerpo técnico también libra una batalla silenciosa fuera de la cancha. La buena noticia para la Tricolor es que el objetivo inmediato ya está cumplido; ahora el desafío será recuperar plenamente a sus futbolistas para afrontar con todas sus armas la fase decisiva del torneo.