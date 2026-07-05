Brasil se despidió del Mundial 2026 en una de las grandes sorpresas de los octavos de final. La selección dirigida por Carlo Ancelotti dominó durante largos pasajes del encuentro, generó las mejores oportunidades y tuvo todo para resolver la eliminatoria mucho antes del cierre. Sin embargo, la falta de contundencia terminó condenándola frente a una Noruega que resistió el asedio y encontró en Erling Haaland al verdugo perfecto para sellar un histórico boleto a los cuartos de final.

El conjunto sudamericano pagó muy caro cada ocasión desperdiciada. Bruno Guimarães falló un penalti en la primera mitad, Endrick desaprovechó un mano a mano apenas ingresó al campo y Ørjan Nyland firmó una actuación sobresaliente bajo los tres palos para sostener con vida al equipo escandinavo hasta el momento decisivo.

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Brasil dominó, pero nunca encontró el golpe definitivo

El inicio dejó un aviso temprano de Noruega, que incluso llegó a celebrar un tanto invalidado por fuera de juego de Alexander Sørloth. Aquella acción no alteró el plan de Brasil, que apostó por la velocidad de Vinícius Júnior, el despliegue de Gabriel Martinelli y las transiciones rápidas para romper una defensa físicamente poderosa, aunque vulnerable cuando era atacada a campo abierto.

La oportunidad más clara apareció en el minuto 17, cuando el VAR corrigió al árbitro y señaló un penalti sobre Matheus Cunha. Sin embargo, Bruno Guimarães ejecutó de forma previsible y Nyland adivinó la trayectoria para mantener el empate.

A partir de ahí, la Canarinha monopolizó las llegadas. Vinícius fue un dolor de cabeza constante para la zaga noruega, Martinelli desbordó por izquierda y el portero europeo sostuvo el empate con varias intervenciones decisivas que comenzaron a sembrar la frustración brasileña.

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Haaland apareció cuando el partido más lo necesitaba

Carlo Ancelotti movió el banco buscando mayor profundidad con el ingreso de Endrick y posteriormente de Neymar, decidido a evitar una prórroga que parecía inevitable. Sin embargo, mientras Brasil acumulaba posesión, Noruega esperaba el instante perfecto para golpear.

Ese momento llegó en el minuto 79. Andreas Schjelderup envió un centro preciso y Erling Haaland se impuso por el aire para abrir el marcador con un cabezazo imparable.

La Canarinha quedó desordenada por la urgencia y volvió a conceder espacios. Apenas unos minutos después, Schjelderup volvió a asistir y Haaland sacó un potente remate cruzado desde fuera del área que amplió la diferencia y dejó en silencio al MetLife Stadium.

El penalti convertido por Neymar en el tiempo añadido únicamente maquilló el resultado. El descuento llegó demasiado tarde para cambiar una historia que ya tenía dueño.

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Noruega firma una clasificación histórica y Brasil agranda su crisis

El doblete de Haaland, que ya suma siete anotaciones en el Mundial 2026, confirmó a la estrella del Manchester City como uno de los grandes protagonistas del torneo y llevó por primera vez a Noruega a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

Para Brasil, en cambio, la eliminación supone un nuevo golpe en su búsqueda del sexto título mundial. La pentacampeona volvió a quedarse lejos de la gloria y prolongó una sequía que ya se convierte en la más extensa de su historia, mientras Carlo Ancelotti cierra su primer gran torneo al frente de la Canarinha con una dolorosa despedida.

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Ficha técnica

1. Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Gabriel Martinelli (Neymar, m.68), Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson, m.79); Rayan (Danilo Santos, m.68), Matheus Cunha (Endrick, m.58) y Vinícius Júnior.

Seleccionador: Carlo Ancelotti.

2. Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson (Fredrik Aursnes, m.64), Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe (Leo Ostigard, m.90+5); Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Antonio Nusa (Andreas Schjelderup, m.46), Alexander Sørloth (Oscar Bobb, m.46) y Erling Haaland.

Seleccionador: Ståle Solbakken.

Goles: 0-1, m.79: Haaland. 0-2, m.90: Haaland. 1-2, m.90+10: Neymar, de penalti.

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos). Amonestó al brasileño Neymar (m.90+6).

Incidencias: Eliminatoria de los octavos de final del Mundial 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Estados Unidos), ante 80.663 espectadores, con aforo completo según la FIFA.