La selección de Brasil consiguió su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 gracias a un gol agónico de Gabriel Martinelli frente a Japón y ahora tendrá una prueba de máxima exigencia ante una Noruega que sigue alimentando el sueño de hacer historia. El equipo de Carlo Ancelotti parte como favorito por tradición, jerarquía y talento individual, pero enfrente tendrá a una selección europea que llega en crecimiento y que cuenta con uno de los delanteros más determinantes del planeta: Erling Haaland.

Brasil vs Noruega: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

Colombia: 3:00 p.m. | Caracol, RCN, Dsports, DGO y Disney +

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La Canarinha tuvo que trabajar hasta el último suspiro para eliminar a Japón. El conjunto asiático se adelantó en el marcador gracias a Kaishu Sano y durante varios minutos puso contra las cuerdas a uno de los grandes candidatos al título. Brasil reaccionó con un tanto de Casemiro y cuando el encuentro parecía encaminado al tiempo suplementario apareció Gabriel Martinelli en el minuto 96 para sellar el 2-1 definitivo.

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Tras el compromiso, Carlo Ancelotti destacó la capacidad de reacción de sus dirigidos y reconoció que el cuerpo técnico ya preparaba el escenario para disputar la prórroga. El entrenador italiano también reveló que Neymar estaba reservado para ingresar en ese posible tiempo extra, una señal de que el atacante sigue sumando minutos de recuperación dentro del torneo.

La lesión que preocupa a Carlo Ancelotti

No todas fueron buenas noticias para Brasil. Lucas Paquetá sufrió un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo y prácticamente quedó descartado para este compromiso. La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el mediocampista continuará con tratamiento intensivo mientras avanza su recuperación.

Su ausencia representa una baja importante para el funcionamiento del equipo, ya que venía siendo una de las piezas más influyentes en la construcción ofensiva del conjunto brasileño.

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Noruega quiere seguir sorprendiendo

La selección de Noruega también tuvo que luchar hasta el final para conseguir su boleto a los cuartos de final. Los escandinavos derrotaron 2-1 a Costa de Marfil gracias a los goles de Antonio Nusa y Erling Haaland, quien volvió a aparecer en un momento decisivo para marcar su quinto tanto en el campeonato.

El seleccionador Stale Solbakken celebró la clasificación y dejó una frase que rápidamente se volvió viral al referirse al próximo rival. El técnico aseguró que sus jugadores ya hicieron historia, pero dejó claro que el objetivo es seguir avanzando y medirse sin complejos ante la poderosa Brasil.

Un antecedente que alimenta la ilusión noruega

Aunque Brasil es uno de los máximos favoritos para conquistar el Mundial 2026, existe un dato estadístico que genera optimismo en el entorno noruego. En los cuatro enfrentamientos oficiales e internacionales disputados entre ambas selecciones, Noruega nunca perdió frente a los brasileños.

El historial registra dos victorias europeas y dos empates, incluyendo el recordado triunfo por 2-1 en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998. Ahora, con Haaland atravesando un gran momento y una generación que combina juventud y experiencia, los nórdicos intentarán ampliar esa racha frente a uno de los gigantes del fútbol mundial.

Brasil vs Noruega: posibles alineaciones

Brasil (4-2-3-1):

Alisson Becker; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães; Vinícius Jr., Matheus Cunha, Rayan; Gabriel Martinelli.

Entrenador: Carlo Ancelotti

Noruega (4-3-3):

Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Entrenador: Ståle Solbakken.