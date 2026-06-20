La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 comienza a tomar una importancia decisiva para muchas selecciones. Aunque todavía quedan puntos en disputa y existe la posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros, cada resultado empieza a marcar diferencias en la lucha por los boletos hacia los dieciseisavos de final. Por ello, los equipos llegan a esta fecha con una mezcla de presión y ambición que suele elevar la intensidad de los encuentros.

En ese contexto, Países Bajos y Suecia protagonizarán uno de los compromisos más atractivos de la jornada en el NRG Stadium de Houston. Los neerlandeses dejaron escapar la victoria en su estreno ante Japón y necesitan sumar de a tres para tomar impulso en el Grupo F. Los suecos, por el contrario, llegan fortalecidos tras una contundente goleada sobre Túnez que los instaló provisionalmente en la primera posición de la zona.

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Países Bajos quiere transformar las buenas sensaciones en una victoria

La selección dirigida por Ronald Koeman estuvo muy cerca de comenzar el torneo con tres puntos. Frente a Japón logró tomar ventaja y controlar buena parte del compromiso, pero un tanto en los minutos finales terminó decretando el empate 2-2.

A pesar de la frustración por el resultado, el equipo dejó aspectos positivos, especialmente en el funcionamiento defensivo. Virgil van Dijk fue una de las figuras destacadas del encuentro y posteriormente reconoció que el grupo debe pasar página rápidamente para enfocarse en los desafíos que vienen.

La estructura defensiva sigue siendo uno de los mayores argumentos de la Naranja Mecánica. Con futbolistas experimentados y acostumbrados a competir en la élite europea, Koeman parece dispuesto a mantener la base de esa línea para afrontar un compromiso que puede resultar determinante en sus aspiraciones de clasificación.

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Además de Van Dijk, nombres como Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo y Donyell Malen aparecen llamados a liderar la reacción neerlandesa en esta segunda presentación mundialista.

Suecia llega inspirada tras un estreno contundente

El conjunto escandinavo tuvo uno de los debuts más convincentes de toda la primera jornada. La goleada 5-1 sobre Túnez no solo le permitió quedarse con el liderato del grupo, sino que además confirmó el buen momento futbolístico que atraviesa el equipo dirigido por Graham Potter.

Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyökeres y Mattias Svanberg fueron protagonistas de una actuación muy sólida que dejó excelentes sensaciones tanto en ataque como en defensa. Suecia mostró equilibrio, intensidad y capacidad para aprovechar cada espacio que encontró durante el partido.

Victor Lindelöf destacó precisamente ese aspecto colectivo al analizar el triunfo. El defensor valoró la manera en que el equipo controló los distintos momentos del encuentro y la disciplina táctica exhibida para administrar la ventaja.

Con figuras de gran presente en el fútbol europeo, Suecia pretende confirmar que su gran estreno no fue casualidad y que tiene argumentos suficientes para competir por uno de los primeros lugares del Grupo F.

Holanda vs Suecia: Probables alineaciones

Holanda:

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul Van Hecke, Virgil Van Dijk, Micky Van de Ven; Frenkie De Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders; Crysencio Summerville, Donyell Malen y Cody Gakpo.

Entrenador: Ronald Koeman

Suecia:

Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Alexander Bernhardsson; Yasin Ayari, Jesper Karlstrom, Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren, Alexander Isak y Viktor Gyökeres.

Entrenador: Graham Potter

Un duelo directo por el liderato del Grupo F

La clasificación todavía está completamente abierta, pero este encuentro puede empezar a definir el panorama de la zona. Una victoria neerlandesa permitiría a Países Bajos tomar impulso después del empate inicial, mientras que un nuevo triunfo sueco lo dejaría muy cerca de asegurar su presencia en la siguiente ronda.

Por la calidad de sus planteles y por lo que ambos mostraron en la primera fecha, el choque entre neerlandeses y suecos promete ser uno de los partidos más interesantes de esta fase del Mundial 2026.