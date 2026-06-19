Brasil afronta una jornada determinante en el Grupo C del Mundial 2026 cuando se mida a Haití en el Estadio de Philadelphia. Después de dejar escapar puntos en su presentación inicial, la selección dirigida por Carlo Ancelotti está obligada a reaccionar para no comprometer su camino hacia los octavos de final. Del otro lado aparece un rival que intentará aprovechar cualquier oportunidad para mantenerse con vida en la competencia.

La diferencia de jerarquía entre ambos planteles es evidente, pero el contexto del torneo obliga a la Canarinha a tomarse el compromiso con máxima seriedad. Una victoria le permitiría recuperar terreno en la tabla y afrontar la última fecha con mayor tranquilidad, mientras que Haití buscará protagonizar una de las grandes sorpresas de esta edición de la Copa del Mundo.

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Brasil vs Haití: canales TV y plataformas online HOY EN DIRECTO

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La Canarinha busca despegar en el torneo

El estreno frente a Marruecos dejó sensaciones encontradas para Brasil. El empate 1-1 no era el resultado esperado por una selección que llegó a Norteamérica con la intención de pelear por el título y que cuenta con una de las plantillas más talentosas del campeonato.

Vinícius Júnior evitó la derrota con el gol de la igualdad, pero el funcionamiento colectivo estuvo lejos de convencer plenamente. Carlo Ancelotti reconoció después del encuentro que su equipo sufrió durante varios tramos del compromiso y que todavía hay aspectos por corregir para alcanzar el nivel deseado.

La necesidad de sumar de a tres convierte este partido en una oportunidad ideal para recuperar confianza y reencontrarse con una versión más cercana a la que mostró durante la preparación previa al Mundial.

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Neymar sigue siendo la gran expectativa

La atención de los aficionados brasileños continúa centrada en Neymar. El atacante no pudo participar en la primera fecha debido a problemas físicos, aunque su evolución ha sido positiva durante los últimos días.

El cuerpo técnico sigue de cerca su recuperación y existe expectativa por conocer si podrá tener participación frente a Haití. Su regreso representaría un impulso importante para una ofensiva que busca más contundencia en el tramo decisivo de la fase de grupos.

Mientras tanto, figuras como Raphinha, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá seguirán siendo fundamentales para liderar el ataque brasileño.

Haití quiere competir sin complejos

El conjunto caribeño regresó a una Copa del Mundo con el objetivo de demostrar que puede competir en la élite internacional. Aunque comenzó su participación con una derrota por la mínima diferencia ante Escocia, el equipo dejó momentos interesantes y estuvo cerca de rescatar un resultado positivo.

Frantzdy Pierrot continúa siendo la principal referencia ofensiva de una selección que intentará aprovechar los espacios que pueda encontrar frente a Brasil. Además, el grupo mantiene intacta la ilusión de sumar sus primeros puntos en el campeonato.

La única preocupación para el entrenador Sébastien Migné pasa por la condición física de Duckens Nazon. Más allá de esa situación puntual, Haití contará prácticamente con la totalidad de su plantilla para afrontar este desafío.

Brasil vs Haití: Probables alineaciones

Brasil (4-4-2):

Alisson Becker; Danilo, Leo Pereira, Marquinhos, Douglas Santos; Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Casemiro, Raphinha; Igor Thiago y Vinícius Júnior.

Entrenador: Carlo Ancelotti

Haití (4-4-2):

Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix, Martin Expérience; Louicius Deedson, Jean-Ricner Bellegarde, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor.

Entrenador: Sébastien Migné

Tres puntos en juego que pueden cambiar el panorama

El desarrollo del Grupo C mantiene varios interrogantes abiertos y Brasil necesita responder rápidamente para evitar que aumente la presión. La selección sudamericana cuenta con el favoritismo, pero deberá confirmarlo dentro del terreno de juego.

Haití, por su parte, afronta una oportunidad histórica para medirse ante una de las selecciones más exitosas de todos los tiempos. Con objetivos diferentes, ambos equipos llegan a Philadelphia sabiendo que el resultado puede tener un peso importante en sus aspiraciones dentro del Mundial 2026.