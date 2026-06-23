El Real Madrid ya trabaja en distintos escenarios para proteger el futuro de su proyecto deportivo. Aunque la prioridad sigue siendo resolver la situación contractual de Vinícius Jr., en las oficinas de Valdebebas entienden que no pueden esperar indefinidamente. Por eso, entre los nombres que aparecen en la agenda del club ha ganado protagonismo Kenan Yildiz, una de las grandes figuras emergentes de la Juventus y del fútbol europeo.

La dirección deportiva encabezada por Florentino Pérez analiza cada movimiento con cautela. El objetivo no es precipitarse, sino estar preparada ante cualquier desenlace. En ese contexto, el atacante turco se ha convertido en una de las opciones mejor valoradas para reforzar la zona ofensiva si finalmente se produce una salida de peso en el vestuario blanco.

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La situación de Vinícius Jr. obliga al Real Madrid a mirar alternativas

El origen de esta planificación está directamente relacionado con el futuro de Vinícius Jr.. El brasileño mantiene contrato con el club hasta 2027, pero las conversaciones para ampliar su vínculo no avanzan al ritmo esperado.

Las diferencias económicas entre ambas partes siguen siendo importantes. El entorno del futbolista aspira a un contrato equiparable al de Kylian Mbappé, mientras que la directiva madridista mantiene una postura firme respecto a la estructura salarial de la plantilla.

Ese escenario ha provocado que varios clubes permanezcan atentos a la situación del atacante.

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Entre los factores que preocupan en el club aparecen:

La cercanía del final de contrato.

El interés creciente desde la Premier League .

. Las propuestas económicas procedentes del fútbol saudí.

El riesgo de perder poder negociador con el paso del tiempo.

Por ello, el Real Madrid considera imprescindible tener identificados posibles reemplazos antes de que el mercado pueda acelerarse.

Kenan Yildiz convence por talento, juventud y proyección

Dentro de los informes manejados por el club, Kenan Yildiz ocupa una posición privilegiada. El futbolista de la Juventus reúne varias de las características que más valora la entidad madridista cuando busca talento de largo recorrido.

A sus 21 años, el internacional turco ya ha demostrado personalidad para competir en escenarios de máxima exigencia. Su capacidad para jugar entre líneas, encarar rivales y generar ventajas ofensivas lo convierten en un perfil especialmente atractivo.

Los observadores del club destacan aspectos como:

Su desborde en espacios reducidos.

La facilidad para generar ocasiones.

Su versatilidad en posiciones ofensivas.

La madurez mostrada pese a su juventud.

Su margen de crecimiento a medio y largo plazo.

Además, sus números durante la última temporada respaldan el interés generado alrededor de su figura. El atacante disputó 47 encuentros oficiales, firmó 11 goles y repartió 10 asistencias, consolidándose como una de las referencias ofensivas de la escuadra italiana.

La Juventus pone una barrera de 100 millones de euros

La principal dificultad para cualquier pretendiente es la posición de fuerza que mantiene la Juventus. El conjunto italiano tiene blindado al futbolista con contrato hasta 2030 y no siente ninguna necesidad de negociar una venta inmediata.

Por eso, desde Turín han fijado una valoración cercana a los 100 millones de euros, una cifra que refleja tanto el presente como la enorme proyección del jugador.

En el Real Madrid son conscientes de que cualquier operación por Yildiz requeriría una inversión importante. Sin embargo, también consideran que se trata de uno de los pocos jóvenes atacantes del mercado capaces de asumir responsabilidades en un proyecto de máxima exigencia.

El plan blanco depende de lo que ocurra con Vini

La hoja de ruta en Valdebebas está perfectamente definida. El club no contempla lanzarse por Kenan Yildiz mientras la situación de Vinícius Jr. siga abierta y sin una resolución definitiva.

Solo una salida del brasileño, ya sea mediante un traspaso millonario o por una ruptura definitiva en las negociaciones contractuales, activaría una ofensiva real por el futbolista de la Juventus.

Hasta entonces, el Real Madrid seguirá monitorizando de cerca a una de las grandes joyas del fútbol europeo. Kenan Yildiz gusta por edad, talento y proyección, y en el club consideran que podría convertirse en una pieza estratégica para asegurar el futuro de su ataque si el escenario obliga a buscar un nuevo líder ofensivo.