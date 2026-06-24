La Selección Colombia sigue respondiendo en el escenario más importante del fútbol mundial. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo derrotó 1-0 a la República Democrática del Congo en la segunda jornada del Grupo K y aseguró de manera anticipada su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Un nuevo gol de Daniel Muñoz permitió que la Tricolor alcanzara los seis puntos y mantuviera su paso perfecto en el torneo.

Sin embargo, el trabajo todavía no está terminado. Aunque el primer objetivo ya está cumplido, Colombia afrontará un desafío de máxima exigencia en la última fecha de la fase de grupos, cuando se mida a Portugal en un partido que definirá el liderato de la zona y que puede resultar determinante para el camino que ambos equipos tengan en las rondas eliminatorias.

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El próximo partido de Colombia en el Mundial 2026

La Tricolor cerrará su participación en la fase de grupos frente a una selección portuguesa que también llega con aspiraciones de terminar en la cima del Grupo K.

Programación del partido

Partido: Colombia vs. Portugal

Colombia vs. Portugal Fecha: sábado 27 de junio de 2026

sábado 27 de junio de 2026 Hora: 6:30 p. m. (hora colombiana)

6:30 p. m. (hora colombiana) Estadio: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium Ciudad: Miami, Estados Unidos

El compromiso promete captar buena parte de la atención del torneo, ya que enfrentará a dos de los equipos que mejor rendimiento han mostrado en esta zona durante las primeras jornadas.

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El otro partido del Grupo K

Mientras Colombia y Portugal disputan el liderato, los otros integrantes del grupo también se jugarán sus últimas opciones de avanzar.

Partido: Uzbekistán vs. República Democrática del Congo

Uzbekistán vs. República Democrática del Congo Estadio: Atlanta Stadium

Atlanta Stadium Horario: simultáneo al duelo entre Colombia y Portugal

El resultado de ese encuentro también podría tener incidencia en la lucha por los cupos de los mejores terceros.

Así llega Colombia a la última fecha

Los dirigidos por Néstor Lorenzo han construido una campaña sólida. Primero derrotaron a Uzbekistán en su estreno y posteriormente vencieron a la República Democrática del Congo, resultados que les permitieron instalarse anticipadamente en la siguiente ronda.

La tabla de posiciones quedó así:

Colombia | 6 puntos (+3)

| 6 puntos (+3) Portugal | 4 puntos (+5)

| 4 puntos (+5) República Democrática del Congo | 1 punto (-1)

| 1 punto (-1) Uzbekistán | 0 puntos (-7)

Con dos victorias consecutivas, la Tricolor llega a la última jornada dependiendo exclusivamente de su propio rendimiento para quedarse con el primer puesto.

Qué necesita Colombia para terminar primera

El panorama favorece al conjunto colombiano, que llegará a Miami con ventaja sobre su principal perseguidor.

Un empate le bastará a Colombia para conservar el liderato del grupo.

le bastará a Colombia para conservar el liderato del grupo. Una victoria le permitirá cerrar la fase con puntaje perfecto.

le permitirá cerrar la fase con puntaje perfecto. Solo una derrota frente a Portugal entregaría el primer lugar a los europeos.

Por su parte, congoleños y uzbekos todavía conservan una posibilidad matemática de avanzar como uno de los mejores terceros, por lo que ambos encuentros tendrán mucho en juego.

Con la clasificación asegurada y la confianza fortalecida por sus dos triunfos consecutivos, Colombia afrontará el choque frente a Portugal con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo inicial, pero también con la ambición de terminar en la cima del grupo y encarar las rondas definitivas del Mundial 2026 desde una posición más favorable.