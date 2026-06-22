La historia del fútbol volvió a tener a Lionel Messi como protagonista. El capitán de Argentina firmó otra noche memorable en el Mundial 2026, lideró a la Albiceleste frente a Austria y dejó a la selección de Lionel Scaloni con un pie en los dieciseisavos de final.

Pero más allá del resultado, la jornada quedó marcada por un nuevo capítulo en la carrera del ’10’. Con dos nuevas anotaciones, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo y volvió a alimentar el debate sobre su lugar entre los más grandes de todos los tiempos.

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Ni un penalti fallado frenó a Messi

La noche comenzó con una oportunidad inmejorable. Apenas transcurridos los primeros minutos, Lautaro Martínez provocó un penalti y Lionel Messi asumió la responsabilidad desde los once metros.

Sin embargo, el arquero Alexander Schlager adivinó la intención del argentino y evitó la caída de su portería. Lejos de afectar al capitán albiceleste, el fallo terminó siendo una anécdota en una actuación que acabaría siendo histórica.

A sus casi 39 años, Messi ya no necesita recorridos interminables. Su lectura del juego, su inteligencia y su capacidad para aparecer en el momento exacto siguen marcando diferencias.

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Scaloni ganó la batalla y Argentina encontró los espacios

La presión que intentó imponer Austria no tuvo el efecto esperado. Lionel Scaloni diseñó un plan más vertical y explosivo, apostando por las transiciones rápidas y por aprovechar la movilidad de Lautaro Martínez y Thiago Almada.

El planteamiento dejó sin respuestas a los dirigidos por Ralf Rangnick. La defensa argentina apenas sufrió y Emiliano Martínez tuvo una jornada relativamente tranquila bajo los tres palos.

En cambio, cada aparición ofensiva de la Albiceleste transmitía sensación de peligro.

Un gol para la historia y otro para agrandar la leyenda

La resistencia austríaca terminó quebrándose antes del descanso. Facundo Medina encontró a Messi llegando desde atrás y el capitán argentino definió con precisión para abrir el camino y establecer una nueva marca histórica.

El tanto representó mucho más que una ventaja en el marcador. Con esa anotación, el rosarino superó definitivamente los registros de Miroslav Klose y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

La fiesta se completó en el tiempo añadido. Cuando el encuentro agonizaba y la grada ya celebraba, Messi apareció una vez más para firmar otro tanto y ampliar una cifra que ya pertenece a la eternidad.

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Argentina ilusiona con otro gran recorrido

Además del protagonismo de su capitán, Argentina volvió a mostrar una imagen sólida. Scaloni aprovechó para dar minutos a Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico y otros futbolistas que pueden ser importantes en las rondas decisivas.

La Albiceleste transmite seguridad, tiene variantes y cuenta con un Messi inspirado. Motivos suficientes para alimentar la ilusión de volver a pelear por lo más alto en el Mundial 2026.

Messi ya es el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Con los dos tantos convertidos frente a Austria, Lionel Messi alcanzó los 18 goles y quedó en solitario en la cima de los máximos artilleros de las Copas del Mundo.

Los diez máximos goleadores en la historia de los Mundiales

Lionel Messi (Argentina) – 18 goles. Miroslav Klose (Alemania) – 16 goles. Ronaldo Nazário (Brasil) – 15 goles. Gerd Müller (Alemania) – 14 goles. Kylian Mbappé (Francia) – 14 goles. Just Fontaine (Francia) – 13 goles. Pelé (Brasil) – 12 goles. Jürgen Klinsmann (Alemania) – 11 goles. Sándor Kocsis (Hungría) – 11 goles. Grzegorz Lato (Polonia) – 10 goles.

Ficha técnica

2 – Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero (Nicolás Otamendi, m.58), Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico, m.82); Rodrigo de Paul (Leandro Paredes, m.82), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez (Nicolás González, m.65) y Thiago Almada (Julián Álvarez, m.65).

Seleccionador: Lionel Scaloni.

0 – Austria: Alexander Schlager; Kevin Danso, Stefan Posch (Prass, m.68), David Alaba (Friedl, m.68); Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (Wimmer, m.78), Konrad Laimer, Paul Wanner (Arnautovic, m.68); Michael Gregoritsch (Chukwuemeka, m.86).

Seleccionador: Ralf Rangnick (GER).

Goles: 1-0, m.38: Messi. 2-0, m.95: Messi.

Árbitro: Amin Mohamed Omar (Egipto).

Incidencias: Partido de la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026 disputado en el estadio AT&T de Arlington, ante 70.655 espectadores. Entre los asistentes estuvieron Manu Ginóbili y Mario Kempes.