La Selección Colombia tuvo que sufrir más de la cuenta, pero terminó celebrando una clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En un partido intenso y de emociones contenidas, el equipo de Néstor Lorenzo encontró en Daniel Muñoz al héroe de una noche que terminó desatando la alegría entre los miles de aficionados presentes en Guadalajara.

La Tricolor llegó a seis puntos y quedó como líder provisional del Grupo K, dando un paso enorme en su objetivo de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

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Colombia impuso condiciones desde el comienzo

El conjunto cafetero asumió el protagonismo desde los primeros minutos y se instaló rápidamente en campo rival. Las sociedades entre James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Arias comenzaron a generar espacios y pusieron en aprietos a una selección congoleña que tardó en acomodarse al partido.

Daniel Muñoz estuvo cerca de abrir la cuenta con un cabezazo, mientras que James y Luis Díaz también probaron suerte, pero la falta de precisión y las intervenciones del arquero Lionel Mpasi mantuvieron la igualdad.

La superioridad colombiana era evidente, aunque el marcador seguía sin reflejarla.

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La República Democrática del Congo reaccionó

Con el paso de los minutos, la intensidad del equipo de Néstor Lorenzo comenzó a disminuir. La pausa de hidratación favoreció a los africanos, que lograron ajustar sus líneas y empezaron a equilibrar las acciones.

La República Democrática del Congo ganó presencia en la mitad de la cancha y consiguió reducir el impacto ofensivo de Colombia, que perdió claridad y dejó de llegar con frecuencia al área rival.

En varios tramos del encuentro, el compromiso se volvió mucho más disputado y los congoleños comenzaron a acercarse con peligro al arco defendido por Camilo Vargas.

Daniel Muñoz apareció en el momento decisivo

Cuando el partido parecía complicarse y las dudas comenzaban a aparecer, emergió la figura de Daniel Muñoz.

El lateral del Crystal Palace aprovechó una pelota desviada dentro del área y, con una definición de zurda, encontró el premio para una selección colombiana que había insistido durante buena parte del compromiso.

El tanto terminó haciendo justicia con el desarrollo del encuentro y permitió que la Tricolor respirara con tranquilidad en la recta final.

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Camilo Vargas también sostuvo la clasificación

Lejos de rendirse, los africanos buscaron la igualdad en los últimos minutos y obligaron a Colombia a resistir.

La ocasión más clara llegó en el tiempo añadido, cuando Nathanael Mbuku estuvo muy cerca de silenciar el Estadio Guadalajara. Sin embargo, apareció Camilo Vargas con una intervención decisiva para asegurar una victoria que vale una clasificación.

El guardameta volvió a responder en un momento clave y terminó siendo otro de los grandes protagonistas de una noche inolvidable para la Selección Colombia.

La Tricolor ya piensa en Portugal

Con seis unidades en dos partidos, Colombia se instaló en la cima del Grupo K y afrontará la última jornada con mayor tranquilidad.

El próximo desafío será frente a Portugal, en Miami, en un duelo que definirá las posiciones finales del grupo y que servirá como una nueva prueba para un equipo que sigue alimentando la ilusión de sus aficionados en el Mundial 2026.

Ficha técnica

1. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias (Richard Ríos m.77), Jefferson Lerma, James Rodríguez (Juan Quintero m.58); Luis Díaz, Luis Javier Suárez (Jhon Córdoba m.58).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

0. RD Congo: Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku (Joris Kayembe m.71); Ngalayel Mukau (Noah Sadiki m.46), Samuel Moutoussamy (Nathanael Mbuku m.82), Edo Kayembe (Charles Pickel m.71); Cedric Bakambu (Simon Banza m.57), Yoane Wissa.

Seleccionador: Sébastien Desabre.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Jhon Lucumí, Jefferson Lerma y Charles Pickel.

Gol: 1-0, m.76: Daniel Muñoz.

Incidencias: Partido del Grupo K del Mundial 2026, disputado en el Estadio Guadalajara, en México, ante más de 45.000 espectadores.