La Selección Colombia afrontará este martes uno de los desafíos más importantes de su recorrido en el Mundial 2026. En la antesala del duelo frente a Suiza por un lugar en los cuartos de final, el entrenador Néstor Lorenzo analizó las dificultades que ha debido enfrentar el equipo durante el torneo, especialmente por un calendario que ha obligado a la Tricolor a desplazarse constantemente entre distintas sedes y condiciones climáticas.

El seleccionador argentino reconoció que el compromiso será una prueba exigente, pero dejó claro que el grupo llega preparado para competir al máximo nivel.

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“Va a ser un partido muy duro contra un equipo bueno”, afirmó durante la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en el BC Place de Vancouver.

Los efectos de un Mundial con largos desplazamientos

Colombia ha tenido un recorrido particular en esta Copa del Mundo. La Tricolor es la única selección que ha disputado partidos en los tres países anfitriones del torneo, una situación que ha implicado constantes cambios de ciudad, clima y husos horarios.

Para Lorenzo, este factor representa una dificultad adicional que el plantel ha debido gestionar sobre la marcha.

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“No es bueno viajar, por el huso horario, el clima y todo, vamos de humedad y altura a sequedad y estamos un poco expuestos a esos cambios”, explicó.

Aun así, el entrenador evitó convertir ese aspecto en una excusa y destacó el trabajo realizado por el grupo para minimizar los efectos del desgaste acumulado.

El respeto de Colombia por una Suiza experimentada

Más allá de las complicaciones logísticas, Lorenzo dedicó buena parte de su análisis al rival. El técnico destacó la organización colectiva del conjunto helvético y la estabilidad que ha conseguido gracias a la continuidad de su proyecto deportivo.

Según explicó, Suiza es una selección que combina disciplina táctica, automatismos bien trabajados y experiencia en grandes competiciones.

“Mucha disciplina táctica, ataca y defiende bien y tiene sistematizadas muchas acciones de juego de muchos años”, señaló.

El argentino también resaltó que el proceso suizo ha contado con varios años de trabajo bajo una misma idea, algo que considera una ventaja importante en instancias de eliminación directa.

Una baja sensible para lo que resta del torneo

La noticia menos positiva para Colombia llegó con la confirmación de la lesión de Jhon Córdoba, quien no podrá volver a jugar en el Mundial.

Lorenzo informó que el delantero sufrió un desgarro muscular que lo obliga a abandonar definitivamente la competición, una ausencia que modifica los planes ofensivos del cuerpo técnico para lo que resta del certamen.

Pese a ello, el entrenador aseguró que el resto de los futbolistas se encuentra en condiciones de afrontar el compromiso frente a Suiza.

Colombia no habla de deudas ni de cuentas pendientes

Durante la conferencia también surgió el debate sobre si la Tricolor tiene alguna deuda pendiente en el torneo después de algunos partidos en los que el rendimiento colectivo generó opiniones divididas.

Lorenzo fue contundente al rechazar esa idea.

“Nos faltó fortuna, pero deuda de ninguna manera, todos los partidos lo tomamos con la mayor seriedad y entrega de todos”, manifestó.

El entrenador insistió en que el equipo ha competido con compromiso absoluto desde el inicio del Mundial y que la prioridad sigue siendo responder de la mejor manera dentro del terreno de juego.

Un duelo para resolver en cualquier escenario

Pensando en el encuentro frente a Suiza, Lorenzo dejó claro que prepara el partido como una auténtica final.

El seleccionador explicó que el cuerpo técnico contempla todos los escenarios posibles, incluyendo una eventual prórroga o una definición desde el punto penal.

“Lo planteamos como un mano a mano de 90 minutos”, afirmó, aunque reconoció que el desarrollo del encuentro obligará a tomar decisiones según las circunstancias que se presenten.

El mensaje final para los colombianos

Más allá del resultado, Lorenzo aseguró que el principal objetivo es que el país se sienta representado por el esfuerzo del grupo durante la competición.

“Que la gente sea feliz o no por un resultado de la selección no es bueno pero la responsabilidad de darle una alegría a su gente es bueno y por eso es por lo que los jugadores se matan”, concluyó.

Con ese mensaje, Colombia quedó lista para afrontar una nueva prueba en el Mundial 2026, consciente de la dificultad del desafío, pero también de la oportunidad histórica que representa seguir avanzando en el torneo.