A pocas horas del duelo frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, dejó una reflexión que resume lo que ha sido hasta ahora el torneo: para el técnico albiceleste no existe una selección que haya logrado imponer una superioridad clara sobre el resto de los participantes.

El entrenador consideró que esta Copa del Mundo ha demostrado un nivel de paridad mucho mayor al esperado y recordó que incluso las potencias tradicionales han tenido que esforzarse al máximo para avanzar en las rondas de eliminación directa.

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“Creo que este Mundial está siendo para todos complicado. No hay una selección completamente favorita”, afirmó durante la rueda de prensa previa al compromiso.

Las potencias también están sufriendo

Scaloni explicó que el rendimiento de los equipos considerados candidatos al título confirma la dificultad que presenta el torneo. Para respaldar su argumento citó ejemplos recientes protagonizados por algunas de las selecciones más fuertes de la competencia.

“El otro día parecía que Francia era un rival temible. Y lo sigue siendo, pero con Paraguay le costó. Ahora vimos a España con Portugal, que creo que ganó bien, pero también le costó hasta el último minuto”.

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Para el entrenador argentino, los resultados reflejan que los seleccionados con menor cartel han elevado considerablemente su nivel competitivo y están obligando a las grandes potencias a disputar partidos mucho más exigentes de lo habitual.

Un Mundial con condiciones diferentes

Además del crecimiento futbolístico de los equipos emergentes, Scaloni señaló que existen factores propios de esta edición que han contribuido a equilibrar aún más las fuerzas.

El técnico mencionó las largas distancias entre sedes, los desplazamientos constantes, el calendario ajustado y las pausas de hidratación como elementos que han alterado el desarrollo normal de los encuentros.

Según su análisis, estas circunstancias han provocado que muchos equipos deban administrar energías de manera distinta y afrontar desafíos logísticos que no eran tan determinantes en anteriores Copas del Mundo.

Scaloni aprueba el rendimiento de Argentina

Pese a reconocer que todavía hay aspectos por mejorar, el entrenador se mostró conforme con lo realizado por la Selección Argentina hasta el momento.

“Hemos ganado los cuatro partidos y creo que eso es para estar satisfecho”.

La clasificación sufrida frente a Cabo Verde, resuelta en tiempo extra, fue uno de los encuentros que más enseñanzas dejó dentro del grupo. Scaloni destacó especialmente la capacidad de reacción que mostraron sus futbolistas cuando el partido se volvió incómodo.

“Yo estaba convencido que si el otro día el equipo no saca ese temperamento quedábamos afuera seguro”.

El espíritu competitivo como sello de la Albiceleste

Uno de los aspectos que más valoró el seleccionador fue la mentalidad de sus jugadores en los momentos de máxima presión. Scaloni explicó que, en ciertos escenarios, el componente emocional termina siendo tan importante como cualquier planteamiento táctico.

“¿Y cómo hicimos? Diciéndoles cómo hacían en su potrero, en su casa, en su equipo de barrio”.

El entrenador aseguró que en partidos de alta tensión muchas veces las pizarras quedan en segundo plano y es la personalidad del grupo la que termina inclinando la balanza.

“Hay veces que la táctica queda de lado”.

Finalmente, destacó una virtud que considera esencial para seguir avanzando en el torneo.

“Tenemos la suerte que estos chicos siempre dan ese plus de temperamento, de ganas, de no querer perder”.

Con ese respaldo emocional y futbolístico, Argentina buscará este martes superar a Egipto y dar un nuevo paso en un Mundial donde, según el propio Scaloni, nadie ha logrado despegarse claramente del resto de aspirantes al título.