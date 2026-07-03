La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 sigue elevando la intensidad del torneo y este jueves dejó una jornada cargada de emociones, despedidas y candidatos que confirman su fortaleza. Portugal sobrevivió a un exigente examen frente a Croacia gracias, una vez más, al liderazgo de Cristiano Ronaldo; España volvió a exhibir un fútbol convincente para instalarse con autoridad en los octavos de final; y Suiza cumplió con los pronósticos para seguir avanzando en el campeonato.

La gran nota emotiva de la jornada la protagonizó Luka Modric, cuya eliminación con Croacia podría significar el cierre definitivo de una brillante carrera mundialista. Mientras tanto, Cristiano continúa escribiendo capítulos en su leyenda y La Roja llega lanzada hacia uno de los cruces más atractivos del certamen.

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Portugal sobrevivió y Cristiano mantiene vivo el sueño

La selección portuguesa tuvo que emplearse al máximo para derrotar 2-1 a Croacia en un compromiso que ofreció dramatismo hasta el último instante. El premio fue enorme: el boleto a los octavos de final y un apasionante enfrentamiento frente a España.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad y las constantes revisiones arbitrales. Entre ambos equipos fueron anulados cuatro goles por fuera de juego y el tiempo de reposición se extendió durante 18 minutos, reflejo de un partido lleno de interrupciones y tensión.

Croacia golpeó primero con un tanto de Iván Perisic, pero Cristiano Ronaldo respondió desde el punto penal para devolver la igualdad y mantener con vida a los lusos. Más adelante, Roberto Martínez decidió sustituir al capitán portugués, quien siguió el desenlace con evidente frustración desde el banco de suplentes.

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Cuando todo apuntaba a una prórroga, Gonçalo Ramos apareció en el área para conectar un preciso centro de Rafael Leão y sentenciar una remontada que mantiene a Portugal en la pelea por el título.

Para Croacia, en cambio, la derrota dejó un sabor mucho más profundo. Con 40 años, Luka Modric podría haber disputado su último partido en una Copa del Mundo, poniendo fin a una trayectoria que marcó una época para el fútbol croata.

España reafirma su candidatura al título

La selección española volvió a transmitir sensaciones de auténtico favorito tras superar con claridad 3-0 a Austria y asegurar su presencia en los octavos de final.

El gran protagonista volvió a ser Mikel Oyarzabal, quien firmó otro doblete y ya acumula cuatro anotaciones en el torneo, consolidándose entre los máximos artilleros de la competición.

La goleada la completó Pedro Porro, mientras Marc Cucurella aportó dos asistencias y llegó incluso a celebrar un gol que posteriormente fue invalidado por intervención del VAR.

Más allá del marcador, el funcionamiento colectivo volvió a destacar. El equipo de Luis de la Fuente dominó prácticamente todas las facetas del encuentro y confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos futbolísticos del campeonato.

La jornada también dejó registros históricos para La Roja. Unai Simón alcanzó 518 minutos consecutivos sin recibir goles en los Mundiales, superando la histórica marca del italiano Walter Zenga y dejando atrás también el registro de Iker Casillas.

Además, España llegó a 35 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota, una cifra que refleja la extraordinaria consistencia del actual proyecto.

Suiza cumplió y espera al ganador entre Colombia y Ghana

En Vancouver, Suiza hizo valer su condición de favorita y derrotó 2-0 a Argelia para instalarse con autoridad entre los 16 mejores del torneo.

Breel Embolo abrió el marcador muy temprano y Dan Ndoye amplió la ventaja al comienzo del segundo tiempo para asegurar una clasificación sin sobresaltos.

Ahora, el conjunto dirigido por Murat Yakin espera conocer a su próximo rival, que saldrá del compromiso entre Colombia y Ghana, uno de los encuentros que cerrará la ronda de dieciseisavos.

Así continuará el Mundial 2026

La fase de dieciseisavos llegará a su fin este viernes con tres compromisos que terminarán de definir el cuadro de octavos de final:

Australia vs. Egipto

Argentina vs. Cabo Verde

Colombia vs. Ghana

Con esos resultados quedarán conformados todos los cruces de la siguiente ronda, donde el esperado duelo entre Portugal y España ya aparece como uno de los grandes atractivos del Mundial 2026.