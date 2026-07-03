La Selección Argentina afronta este viernes un momento decisivo en el Mundial 2026. Luego de completar una fase de grupos perfecta con victorias frente a Argelia, Austria y Jordania, el equipo de Lionel Scaloni iniciará su camino en la fase de eliminación directa enfrentando a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

La vigente campeona del mundo llega fortalecida por el rendimiento mostrado en sus tres primeras presentaciones, donde combinó solidez defensiva, contundencia en ataque y un funcionamiento colectivo que ha ido creciendo con el paso de los partidos. Además, el cuerpo técnico recibió una noticia muy esperada: Cristian Romero dejó atrás las molestias físicas que lo habían condicionado en los últimos días, respondió positivamente a las evaluaciones médicas y está listo para regresar al equipo titular.

ADVERTISEMENT

El once que toma fuerza para el duelo decisivo

Aunque Lionel Scaloni mantiene el habitual hermetismo antes de confirmar la alineación, la base del equipo parece prácticamente definida para afrontar el compromiso frente al seleccionado africano.

La formación que más opciones tiene de salir al campo es la siguiente:

Arquero: Emiliano Martínez

Emiliano Martínez Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico

Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández Delanteros: Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez

Dos puestos siguen generando debate

Pese a que gran parte de la formación está prácticamente resuelta, todavía existen dos posiciones que el cuerpo técnico continúa analizando antes de hacer oficial el equipo.

ADVERTISEMENT

La primera corresponde al lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico aparece con una leve ventaja sobre Facundo Medina, quien también aprovechó las oportunidades que tuvo durante la fase de grupos y dejó una imagen positiva. Sin embargo, la experiencia del defensor del Olympique de Lyon en partidos de máxima exigencia parece inclinar la balanza a su favor, aunque la decisión definitiva se conocerá poco antes del inicio del compromiso.

La otra incógnita se encuentra en el frente de ataque. La disputa entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez continúa siendo una de las principales decisiones que debe tomar Scaloni. Durante buena parte del último año, el atacante del Atlético de Madrid fue una presencia habitual en el once inicial, pero el excelente presente futbolístico del goleador del Inter de Milán y algunas molestias físicas recientes de Julián cambiaron el panorama.

Por ahora, todo indica que Lautaro tiene la primera opción para acompañar a Lionel Messi y Thiago Almada en la ofensiva albiceleste.

Una base consolidada para afrontar la eliminación directa

Más allá de esas dos dudas puntuales, la estructura del equipo parece completamente consolidada. Argentina volverá a apostar por un sistema equilibrado, con una defensa de cuatro hombres, un mediocampo que mezcla recuperación y buen trato del balón, y un ataque con suficiente talento para generar peligro constante.

La columna vertebral integrada por Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lionel Messi representa además uno de los grandes respaldos del seleccionado argentino. Todos conocen este tipo de escenarios y fueron protagonistas en la conquista del título mundial hace cuatro años.

Argentina quiere seguir defendiendo la corona

En la previa del encuentro, la Albiceleste aparece como una de las grandes favoritas para avanzar a los octavos de final. El equipo no solo llega respaldado por el pleno de victorias conseguido en la fase de grupos, sino también por un funcionamiento que transmite confianza justo cuando comienzan los partidos sin margen de error.

Scaloni ha logrado mantener la identidad competitiva que llevó a Argentina a conquistar el título en Catar 2022 y ahora buscará extender ese camino frente a una selección de Cabo Verde que intentará protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo. La campeona del mundo sabe que cada partido representa una final y este viernes buscará dar otro paso firme en la defensa de su corona.