La Selección Colombia afronta este viernes uno de los partidos más importantes de su camino en el Mundial 2026. Después de superar con autoridad la fase de grupos, la Tricolor se jugará el paso a los octavos de final cuando enfrente a Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City, escenario donde el equipo de Néstor Lorenzo intentará mantener el invicto y prolongar su sueño mundialista.

El conjunto colombiano alcanzó esta instancia tras terminar como líder de su grupo, gracias a las victorias frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo, además del empate conseguido ante Portugal. Ahora tendrá por delante una exigente prueba frente a una selección africana caracterizada por su fortaleza física, velocidad en transición y dirigida por Carlos Queiroz, un entrenador que conoce muy bien el fútbol colombiano.

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El equipo que perfila Colombia para el duelo ante Ghana

Con el regreso de varios futbolistas que fueron preservados en la última jornada de la fase de grupos, el cuerpo técnico prácticamente tiene definida la formación que buscará la clasificación.

La alineación que toma mayor fuerza es la siguiente:

Arquero: Camilo Vargas

Camilo Vargas Defensores: Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica

Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica Volantes de primera línea: Jefferson Lerma y Gustavo Puerta

Jefferson Lerma y Gustavo Puerta Volantes ofensivos: Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz

Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz Centro delantero: Jhon Córdoba

Colombia recupera hombres clave para la eliminación directa

Una de las principales novedades pasa por el regreso de Daniel Muñoz y Johan Mojica, quienes volverán a ocupar los laterales tras haber sido preservados frente a Portugal debido al riesgo de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

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Con su retorno, Santiago Arias y Deiver Machado volverían a iniciar el compromiso desde el banco de suplentes, mientras que Lorenzo recupera una defensa que ha sido una de las grandes fortalezas del equipo durante el campeonato.

En la mitad del campo tampoco se esperan modificaciones importantes. La dupla conformada por Jefferson Lerma y Gustavo Puerta ha ofrecido equilibrio, recuperación y buena salida desde atrás, convirtiéndose en uno de los pilares del funcionamiento colectivo de la Tricolor.

El ataque sigue siendo la única decisión por resolver

La única posición que todavía genera debate dentro del cuerpo técnico es la del centrodelantero.

Ni Jhon Córdoba ni Luis Javier Suárez han logrado estrenarse como goleadores en el torneo, pero todo indica que Lorenzo volverá a confiar en el atacante del Krasnodar para liderar la ofensiva colombiana.

Más allá de los números, el seleccionador valora especialmente su capacidad para jugar de espaldas al arco, fijar a los defensores centrales, imponerse en los duelos físicos y generar espacios para la movilidad de Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, aspectos que podrían resultar determinantes frente a una defensa tan intensa como la de Ghana.

Lorenzo pide calma y evita asumir el papel de favorito

En la conferencia de prensa previa al compromiso, Néstor Lorenzo dejó claro que no considera a Colombia favorita pese al buen rendimiento mostrado hasta ahora en el campeonato.

“Prefiero no estar en la necesidad de ser favoritos. Cada vez que nos tocaron altas responsabilidades, nos hicimos cargo de las situaciones. El equipo ha aprendido a jugar con ese peso. En este Mundial todo está muy fino entre el que pasa y el que no. Ojalá todo se nos dé a nuestro favor».

El técnico argentino también habló sobre el momento que vive Luis Díaz, uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel colombiano.

“Lucho es un jugador de desequilibrio que siempre esperamos que aparezca en todos los partidos. Ha aparecido, le han anulado goles y tampoco tuvo fortuna. Ojalá que contra Ghana convierta y sea figura”.

Finalmente, Lorenzo destacó el crecimiento colectivo que ha tenido la Selección durante su proceso, aunque dejó claro que el objetivo todavía está lejos de cumplirse.

“Tenemos jugadores con mucha calidad y versatilidad para ocupar distintos espacios y cumplir funciones defensivas y ofensivas. Hemos crecido, pero todavía no nos alcanza para lo que buscamos. Ojalá que ahora demos un paso más y podamos pasar a octavos de final”.

Con la base titular prácticamente definida y la ilusión intacta, Colombia afrontará un compromiso decisivo en Kansas City. La Tricolor buscará imponer su identidad, superar a Ghana y confirmar que está preparada para seguir siendo protagonista en el Mundial 2026.