La selección de España dio un paso firme en el Mundial 2026 al superar con autoridad a Austria y sellar su clasificación a los octavos de final. El equipo de Luis de la Fuente mostró nuevamente una versión sólida en todas sus líneas, confirmó el crecimiento que había exhibido durante la fase de grupos y encontró en Mikel Oyarzabal al gran protagonista de la noche con un doblete que terminó por inclinar una eliminatoria controlada de principio a fin.

Los españoles no solo avanzaron de ronda, sino que dejaron atrás una larga deuda con su historia reciente, al conseguir su primera victoria en una fase eliminatoria mundialista desde la conquista del título en Sudáfrica 2010.

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Oyarzabal lideró a una España cada vez más convincente

Desde el inicio quedó claro que España pretendía asumir el control del partido. Con una circulación rápida del balón, presión alta y un funcionamiento colectivo muy consolidado, fue empujando a Austria hacia su propio campo.

La recompensa llegó a los 36 minutos. Una recuperación en terreno rival permitió que Pedri habilitara a Marc Cucurella, quien volvió a demostrar la conexión casi automática que mantiene con Mikel Oyarzabal. El lateral envió un pase preciso al corazón del área y el delantero definió con tranquilidad para abrir el marcador.

Antes, el propio Cucurella había celebrado un gol que terminó invalidado por una discutida falta sobre el arquero Alexander Schlager, mientras que Lamine Yamal estuvo muy cerca de ampliar la ventaja antes del descanso.

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TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE… ¡Asistencia de Cucurella y gol de Mikel Oyarzabal para que España se ponga 1-0 ante Austria. ⚽ #ESPNMundial

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La solidez defensiva volvió a ser el gran respaldo

Más allá de la eficacia ofensiva, el gran argumento de esta España volvió a estar en la seguridad de su bloque defensivo. Austria intentó acelerar con las transiciones de Konrad Laimer y Marcel Sabitzer, pero casi nunca encontró espacios para inquietar a Unai Simón.

El guardameta español, además, alcanzó un nuevo registro histórico al convertirse en el arquero con más minutos consecutivos sin recibir gol en la historia de los Mundiales, superando la marca que mantenía el italiano Walter Zenga desde Italia 1990.

El trabajo colectivo en la recuperación y el orden táctico volvieron a ser una de las principales fortalezas del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

Pedro Porro liquidó el partido y España confirmó su candidatura

La tranquilidad definitiva llegó en el minuto 66. Nuevamente por el costado izquierdo apareció Marc Cucurella, quien encontró el momento justo para asistir a Pedro Porro, que se incorporó desde atrás y definió de cabeza para ampliar la diferencia.

Con la eliminatoria prácticamente resuelta, España manejó los tiempos del compromiso sin sobresaltos y terminó redondeando una actuación muy convincente.

Todavía hubo espacio para una nueva conexión entre Cucurella y Oyarzabal. A un minuto del final, el lateral volvió a asistir al delantero, que firmó su segundo gol de la noche y puso cifras definitivas a una presentación que reafirma el excelente momento de la selección española.

Con esta clasificación, España mantiene su invicto, acumula cuatro partidos consecutivos sin recibir anotaciones y continúa consolidándose como una de las selecciones más consistentes del Mundial 2026, donde buscará seguir acercándose al sueño de conquistar su segunda estrella.

¡APARECIÓ COMO UN GOLEADOR! Nadie lo esperaba por ahí… ¡Pedro Porro se metió al área y cabeceó para el 2-0 de España vs. Austria! ⚽ #ESPNMundial

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Ficha técnica

3 – España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte (Marc Pubill, m.90), Cucurella; Rodri, Pedri (Fabián, m.90), Dani Olmo (Mikel Merino, m.71); Lamine Yamal (Gavi, m.85), Oyarzabal y Álex Baena (Ferran Torres, m.71).

Seleccionador: Luis de la Fuente (ESP).

0 – Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch (Alexander Prass, m.85), Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Xaver Schlager (Florian Grillitsch, m.46), Nicolas Seiwald (Carney Chukwuemeka, m.46), Marcel Sabitzer, Romano Schmid (Sasa Kalajdzic, m.60), Paul Wanner; y Michael Gregoritsch (Marko Arnautovic, m.60).

Seleccionador: Ralf Rangnick (ALE).

Goles: 1-0: Oyarzabal, m.36. 2-0: Pedro Porro, m.66. 3-0: Oyarzabal, m.89.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó a Stefan Posch (m.83) por parte de Austria.

Incidencias: Partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en el estadio de Los Ángeles ante 70.492 espectadores.