El Arsenal vuelve a colocar a Nico Williams en el centro de su planificación deportiva. El conjunto londinense considera que ha llegado el momento de dar un golpe sobre la mesa en el mercado y está dispuesto a realizar una inversión cercana a los 90 millones de euros para intentar incorporar al extremo del Athletic Club, uno de los futbolistas más desequilibrantes del fútbol europeo.

La dirección deportiva encabezada por Mikel Arteta entiende que la plantilla necesita un salto de calidad definitivo en ataque para competir por la Premier League y la UEFA Champions League. En ese contexto, el internacional español aparece como una prioridad absoluta por edad, rendimiento y capacidad para marcar diferencias en los partidos más exigentes.

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Mikel Arteta quiere a Nico Williams como pieza clave de su ataque

La admiración de Mikel Arteta por Nico Williams no es nueva. El técnico español lleva tiempo siguiendo la evolución del atacante y considera que reúne todas las condiciones para potenciar el sistema ofensivo del Arsenal.

Entre los aspectos que más valoran en el Emirates Stadium destacan:

Su capacidad para jugar por ambas bandas.

La velocidad en espacios abiertos.

El desequilibrio en el uno contra uno.

Su crecimiento constante en competiciones de máximo nivel.

La experiencia acumulada con la selección española.

La idea de Arteta pasa por construir un frente ofensivo de enorme dinamismo junto a Bukayo Saka y Kai Havertz, formando una línea de ataque capaz de competir con cualquiera en Europa.

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A sus 23 años, Nico Williams ya se ha consolidado como uno de los extremos más cotizados del continente, situación que explica el interés de varios clubes de primer nivel.

El Athletic Club se remite a la cláusula de rescisión

La posición del Athletic Club es clara. Tras la renovación del futbolista hasta 2035, la entidad vasca no contempla negociaciones tradicionales ni descuentos de ningún tipo.

La situación contractual del jugador deja un escenario muy definido:

Contrato vigente hasta 2035.

Cláusula de rescisión cercana a los 90 millones de euros.

Sin margen para rebajas o fórmulas alternativas.

Control total de la operación por parte del jugador.

Esto significa que cualquier club interesado deberá asumir el coste íntegro de la cláusula si desea completar el fichaje.

Para el Arsenal, el desafío no pasa únicamente por reunir la cantidad económica, sino también por convencer al futbolista de abandonar Bilbao para iniciar una nueva etapa en la Premier League.

La decisión final depende de Nico Williams

Más allá de los números, el elemento decisivo será la postura del propio jugador. Nico Williams ha manifestado en varias ocasiones su vínculo emocional con el Athletic Club y su satisfacción dentro del proyecto rojiblanco.

Ese factor convierte la operación en mucho más compleja de lo que podría parecer a simple vista. El Arsenal cuenta con músculo financiero, un proyecto competitivo y la posibilidad de ofrecer protagonismo inmediato, pero necesitará algo más para convencer a uno de los símbolos actuales del conjunto bilbaíno.

Mientras tanto, el mercado sigue avanzando y el interés londinense continúa creciendo. En el Emirates creen que el extremo español puede convertirse en la pieza que falta para dar el salto definitivo hacia los grandes títulos.

El Arsenal prepara uno de los movimientos más importantes del verano

La ofensiva por Nico Williams refleja la ambición del Arsenal para la temporada 2026-27. El club considera que está muy cerca de competir al máximo nivel y entiende que incorporar un futbolista de estas características puede marcar la diferencia en los momentos decisivos.

El Athletic Club mantiene una postura firme, la cláusula sigue intacta y el jugador conserva la última palabra. Lo que parece seguro es que el nombre de Nico Williams seguirá ocupando un lugar destacado en el mercado durante las próximas semanas, mientras el Arsenal estudia la forma de convertir una ambición deportiva en una operación histórica.