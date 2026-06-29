Brasil estuvo al borde de una eliminación que habría sacudido al Mundial 2026, pero encontró el carácter en los instantes finales para cambiar una historia que parecía escrita. La selección de Carlo Ancelotti sufrió más de lo esperado frente a Japón, reaccionó cuando tenía todo en contra y terminó asegurando su lugar en los octavos de final gracias a un desenlace cargado de emoción.

La Canarinha pasó de la angustia absoluta a la euforia en un compromiso que dejó muchas dudas en su funcionamiento, aunque también confirmó que sigue teniendo futbolistas capaces de resolver incluso las noches más complicadas.

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Japón hizo tambalear a uno de los gigantes del torneo

El conjunto asiático volvió a demostrar que su campaña no era casualidad. Después de una sólida fase de grupos, salió al campo sin complejos y supo incomodar a Brasil desde el inicio.

Aunque los sudamericanos monopolizaron la posesión, lo hicieron con escasa profundidad y un ritmo demasiado previsible para romper la disciplina táctica japonesa.

El premio para los dirigidos por Hajime Moriyasu llegó pasada la media hora, cuando Kaishu Sano aprovechó un error en la salida brasileña, condujo con decisión y definió con un remate preciso para silenciar el NRG Stadium.

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El gol aumentó la confianza de Japón y sembró la incertidumbre en una Brasil incapaz de reaccionar antes del descanso.

¡¡SORPRESA TOTAL EN HOUSTON!! KAISHU SANO RECUPERÓ EN MITAD DE CANCHA Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 1-0 DE JAPÓN VS. BRASIL. ⚽ #ESPNMundial

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Ancelotti movió el banco y encontró la respuesta

La segunda mitad mostró una versión mucho más agresiva de la Canarinha. Carlo Ancelotti modificó el ataque, adelantó las líneas y obligó a Japón a refugiarse cerca de su área.

La presión dio resultado cuando Casemiro apareció por el segundo palo para conectar de cabeza un centro preciso y devolver la esperanza a los brasileños.

El empate cambió por completo el impulso del partido. Vinícius Júnior estuvo muy cerca de completar la remontada con una brillante acción individual que terminó estrellándose contra el poste, mientras el arquero Zion Suzuki seguía sosteniendo a Japón con intervenciones decisivas.

¡¡LO EMPATÓ LA CANARINHA!! CASEMIRO CONECTÓ UN CABEZAZO LETAL Y MARCÓ EL 1-1 DE BRASIL VS. JAPÓN. ⚽ #ESPNMundial

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Martinelli evitó una noche para el olvido

Cuando todo apuntaba al tiempo extra, Brasil encontró el gol que necesitaba para seguir con vida.

En el sexto minuto de la reposición, Bruno Guimarães filtró un pase preciso hacia Gabriel Martinelli, quien definió con potencia. El balón alcanzó a rozar al portero japonés y golpeó el poste antes de cruzar definitivamente la línea de gol.

La explosión de alivio fue inmediata. Brasil había estado contra las cuerdas durante buena parte de la noche, pero terminó rescatando una clasificación que parecía escaparse.

Ahora, la selección sudamericana afrontará los octavos de final con la tranquilidad del objetivo cumplido, aunque también con la obligación de elevar considerablemente su nivel si quiere mantenerse en la pelea por el título del Mundial 2026.

¡¡NUNCA LOS DEN POR MUERTOS!! MARTINELLI DEFINIÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL 2-1 ANTE JAPÓN. ⚽ #ESPNMundial

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Ficha técnica

2 – Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos y Douglas Santos; Lucas Paquetá (Endrick, m.46), Casemiro (Fabinho, m.92) y Bruno Guimarães (Danilo Santos, m.97); Rayan, Matheus Cunha (Martinelli, m.66) y Vinícius Júnior.

1 – Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan (Sugawara, m.65), Kaishu Sano, Daichi Kamada (Tanaka, m.75), Keito Nakamura (J. Suzuki, m.66); Junya Ito (Machino, m.75), Ayase Ueda y Daizen Maeda (Ogawa, m.98).

Goles: 0-1, m.29: Kaishu Sano. 1-1, m.55: Casemiro. 2-1, m.96: Gabriel Martinelli.

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia). Amonestó a Casemiro (m.15), por Brasil; y a Kaishu Sano (m.12), Daichi Kamada (m.45) y Junnosuke Suzuki (m.84), por Japón.

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputado en el NRG Stadium de Houston (Texas), ante 68.777 espectadores.