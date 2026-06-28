La Selección Colombia ya conoce el siguiente desafío en su camino por el Mundial 2026. Después de terminar como líder invicta del Grupo K con siete puntos, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo enfrentará a Ghana en los dieciseisavos de final, una serie que marcará el comienzo de la fase de eliminación directa y en la que cualquier error puede significar la despedida del torneo.

La Tricolor cerró una sólida fase de grupos gracias a los triunfos sobre Uzbekistán y República Democrática del Congo, además del empate frente a Portugal en Miami. Ese rendimiento le permitió terminar en la primera posición de la zona y evitar un cruce inmediato frente a varios de los grandes favoritos al título.

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Además, Colombia alcanzó por cuarta vez en su historia la clasificación a una ronda eliminatoria de una Copa del Mundo, luego de las campañas de Italia 1990, Brasil 2014 y Rusia 2018. Ahora buscará dar un paso más y acercarse a la mejor actuación de su historia.

Ghana será el próximo obstáculo de Colombia

El primer lugar del Grupo K emparejó a la Selección Colombia con Ghana, una de las selecciones que logró avanzar como mejor tercera del Mundial tras sumar cuatro puntos en el Grupo L, donde terminó por detrás de Inglaterra y Croacia.

Así será el partido de Colombia en los dieciseisavos de final

Rival: Ghana.

Ghana. Instancia: Dieciseisavos de final.

Dieciseisavos de final. Fecha: Viernes 3 de julio de 2026.

Viernes 3 de julio de 2026. Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia).

8:30 p. m. (hora de Colombia). Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City, Estados Unidos).

Arrowhead Stadium (Kansas City, Estados Unidos). Capacidad: Cerca de 79.000 espectadores.

El conjunto africano consiguió su clasificación pese a perder 2-1 frente a Croacia en la última jornada. Los puntos acumulados durante la fase de grupos le permitieron mantenerse entre los mejores terceros y asegurar un lugar en la ronda de eliminación directa.

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Para la Tricolor será una oportunidad de confirmar el gran nivel mostrado durante la primera fase y seguir alimentando la ilusión de realizar una campaña histórica en Norteamérica.

Además, el escenario trae buenos recuerdos para muchos aficionados colombianos. El Arrowhead Stadium fue una de las sedes de la Copa América 2024, certamen en el que Colombia alcanzó el subcampeonato.

ASÍ QUEDÓ EL CUADRO: COLOMBIA DEL LADO DE ARGENTINA 🇨🇴 Portugal 🇵🇹 quedó 2° y podría enfrentarse con España 🇪🇸 en octavos de final pic.twitter.com/IjOx7p5scN — Diario Olé (@DiarioOle) June 28, 2026

El antecedente entre Colombia y Ghana favorece a la Tricolor

Aunque nunca se han enfrentado en una Copa del Mundo, ambas selecciones sí registran un antecedente oficial.

El único duelo entre Colombia y Ghana se disputó en el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. En aquella ocasión, el conjunto colombiano se impuso por 3-1 con goles de Jaime Morón, Luis Alberto Montaño y Ángel Torres, mientras Ibrahim Sunday marcó para el equipo africano.

Más de medio siglo después volverán a verse las caras, esta vez con un premio mucho mayor: el paso a los octavos de final del Mundial 2026.

Empieza el Mundial donde ya no hay espacio para equivocarse

La fase de grupos quedó atrás y ahora comienza la etapa más exigente del campeonato. Los 48 equipos que iniciaron la Copa del Mundo se redujeron a 32 selecciones, que disputarán cruces de eliminación directa en busca del título.

Desde ahora, cada partido será una final. Un empate obligará a disputar tiempo suplementario y, si la igualdad persiste, la clasificación se definirá desde el punto penal.

Para Colombia, el primer reto será Ghana. Una victoria en Kansas City la instalará entre los 16 mejores equipos del Mundial 2026 y reforzará la ilusión de seguir escribiendo una historia que, hasta ahora, ha estado marcada por la solidez, el equilibrio y el carácter del equipo de Néstor Lorenzo.