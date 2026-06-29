El mercado de fichajes sigue moviéndose con intensidad y una de las operaciones que más cerca está de concretarse involucra a Francisco Chaverra y Millonarios. El extremo vallecaucano parece estar viviendo sus últimos días como jugador del Deportivo Independiente Medellín, en una negociación que ha avanzado de manera significativa y que podría encontrar desenlace definitivo en cuestión de horas.

Tras dos temporadas en el cuadro antioqueño, donde alternó actuaciones destacadas con momentos de irregularidad, tanto el futbolista como la dirigencia coinciden en que ha llegado el momento de explorar nuevos caminos. Y entre todas las opciones que aparecieron sobre la mesa, la del conjunto embajador es la que más fuerza ha tomado.

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Chaverra ya dio el primer paso hacia Millonarios

La parte más sencilla de la negociación fue el acuerdo entre Millonarios y el jugador. Desde el primer acercamiento, la propuesta deportiva y económica presentada por el cuadro bogotano convenció a Chaverra, quien además recibió con entusiasmo el interés de una de las instituciones más importantes y populares del país.

El atacante de 26 años considera que una llegada a Bogotá podría representar una oportunidad ideal para relanzar su carrera y recuperar la mejor versión que mostró en varios pasajes con el DIM.

Sin embargo, el acuerdo con el futbolista era apenas una parte de la historia. El siguiente desafío consistía en acercar posiciones entre los clubes.

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El DIM quiere vender y ya puso sus condiciones

Aunque en Medellín entienden que la salida del jugador puede ser beneficiosa para todas las partes, también tienen claro que no están dispuestos a desprenderse de él sin una compensación acorde a su valoración de mercado.

Por esa razón, el Deportivo Independiente Medellín fijó el valor de Chaverra en 1,2 millones de dólares y desde el comienzo dejó claro que su intención es negociar una transferencia definitiva.

Lo llamativo del caso es que Millonarios comparte esa visión. Los dirigentes azules no han mostrado interés en fórmulas de préstamo, intercambios o negocios temporales.

La postura de los embajadores ha sido clara:

Comprar al jugador de manera definitiva.

Alcanzar un acuerdo directo con el DIM.

Apostar por un proyecto a largo plazo con Chaverra.

Ese escenario ha facilitado las conversaciones y ha permitido que la negociación avance con bases sólidas.

La fórmula que acerca el acuerdo

Uno de los aspectos que más ha acercado a las partes tiene que ver con la estructura financiera de la operación.

Inicialmente, el DIM pretendía recibir los 1,2 millones de dólares en dos pagos. Sin embargo, ante la insistencia de Millonarios y el deseo manifiesto del jugador de vestir la camiseta azul, el club antioqueño decidió flexibilizar algunas condiciones.

La nueva propuesta contempla:

Mantener la cifra de 1,2 millones de dólares.

Dividir el pago en tres cuotas.

Extender el plazo de cancelación hasta un año y medio.

La fórmula ha sido bien recibida en Bogotá. Aunque en un principio el club contemplaba invertir una cifra inferior por el 80 % de los derechos del futbolista, la nueva estructura económica resulta mucho más manejable.

Además, en la dirigencia azul consideran que Chaverra todavía tiene margen de crecimiento y que un cambio de entorno podría potenciar nuevamente sus condiciones deportivas.

El deseo del jugador puede ser decisivo

Otro factor que juega a favor de Millonarios es la postura del propio futbolista.

Según se conoció, Chaverra ha pedido expresamente a los directivos del DIM que continúen negociando de manera prioritaria con el conjunto bogotano. El extremo considera que el proyecto deportivo embajador es el destino ideal para esta nueva etapa de su carrera.

Y eso ocurre pese a que también existen propuestas provenientes del exterior. Dos clubes de la segunda división de Brasil hicieron llegar ofertas para conocer las condiciones del jugador, pero hoy la prioridad del futbolista sigue estando en Colombia.

Las próximas conversaciones serán determinantes. Todas las partes acordaron retomar contactos durante esta semana con la intención de encontrar una fórmula definitiva que permita cerrar la transferencia.

Por ahora, el panorama luce más favorable que nunca. Millonarios quiere comprar, el DIM está dispuesto a negociar y Francisco Chaverra ya dejó claro cuál es el destino que más le seduce. Si las cifras terminan encajando, todo apunta a que uno de los movimientos más importantes del mercado colombiano quedará sellado en cuestión de días.