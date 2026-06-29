La etapa de José Luis Chunga en el Deportivo Independiente Medellín está muy cerca de llegar a su final. El experimentado guardameta barranquillero terminará oficialmente su vínculo con el conjunto antioqueño el próximo martes 30 de junio y ya analiza las opciones para continuar su carrera profesional. Entre ellas, una aparece con ventaja sobre las demás: el interés concreto del Inter de Bogotá, club que ya inició conversaciones para intentar cerrar su incorporación de cara al segundo semestre de 2026.

Las negociaciones avanzan de manera positiva y existe disposición de ambas partes para alcanzar un acuerdo en los próximos días. De concretarse, Chunga emprendería una nueva aventura en la capital del país como agente libre.

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El ciclo de José Luis Chunga en el DIM llega a su final

El arquero llegó al DIM en julio de 2023 con la expectativa de aportar experiencia, liderazgo y competencia interna en una posición clave. Durante sus primeros meses en el club logró generar buenas sensaciones, pero una lesión sufrida al cierre de ese semestre cambió por completo el rumbo de su historia en Medellín.

La recuperación se extendió durante varios meses y, cuando finalmente regresó a la actividad, nunca pudo recuperar la continuidad necesaria para consolidarse nuevamente dentro de la plantilla.

Además, los diferentes cuerpos técnicos optaron por otras alternativas en el arco del equipo, situación que redujo considerablemente sus oportunidades de sumar minutos.

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Entre los nombres que tuvieron prioridad en ese período aparecen:

Washington Aguerre

Éder Chaux

Salvador Ichazo

Con ese panorama, Chunga terminó relegado y sin la regularidad necesaria para competir por un lugar estable en la formación titular.

Inter de Bogotá acelera para ficharlo

Mientras el arquero se prepara para cerrar formalmente su etapa con el Poderoso, el Inter de Bogotá ya se mueve para incorporarlo a su proyecto deportivo.

El club capitalino busca reforzar una posición estratégica con un futbolista de experiencia y recorrido en el fútbol colombiano. En ese contexto, el nombre de Chunga encaja perfectamente en el perfil que pretende construir el entrenador Ricardo Valiño para el segundo semestre.

La intención del cuerpo técnico es combinar juventud con liderazgo dentro del plantel, y consideran que el guardameta puede aportar mucho más que atajadas gracias a su trayectoria y conocimiento del medio.

Uno de los aspectos que más interesaba al club bogotano tenía relación con su estado físico actual. Sin embargo, desde el entorno del DIM se confirmó que los informes médicos y físicos son plenamente favorables.

Según trascendió, los responsables del área médica y de preparación física del conjunto antioqueño certificaron que el arquero se encuentra en óptimas condiciones para regresar a la competencia de manera inmediata.

Once Caldas también apareció, pero Chunga prioriza Bogotá

Aunque el Inter de Bogotá es hoy el equipo que más ha avanzado en la negociación, no ha sido el único interesado.

En las últimas semanas también surgió el nombre de Once Caldas, institución que sigue muy pendiente de la situación de su portero titular Joan Parra, pretendido por varios clubes del fútbol colombiano.

Sin embargo, Chunga no ha querido supeditar su futuro al desenlace de esa operación. El arquero considera que el proyecto deportivo presentado desde Bogotá es atractivo y por eso ha dado prioridad a las conversaciones con el cuadro capitalino.

Esa postura ha permitido que las negociaciones avancen con mayor rapidez y que el acuerdo aparezca cada vez más cerca.

Una trayectoria que sigue despertando interés

A sus 35 años, José Luis Chunga continúa siendo un nombre respetado dentro del Fútbol Profesional Colombiano. Su experiencia, liderazgo y recorrido lo convierten en una alternativa atractiva para varios clubes que buscan reforzar su portería.

Antes de su paso por el DIM, el guardameta defendió las camisetas de:

Alianza FC

Jaguares de Córdoba

Junior de Barranquilla

Además, sus buenas actuaciones le permitieron integrar procesos de la Selección Colombia, consolidando una carrera de amplio reconocimiento dentro del balompié nacional.

Por ahora, el arquero se concentra en cerrar oficialmente su vínculo con el Poderoso y definir su próximo destino. Todo indica que el Inter de Bogotá tomó la delantera y que las próximas horas podrían resultar decisivas para concretar una incorporación que ya empieza a tomar forma.