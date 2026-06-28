Argentina confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos del campeonato. La vigente campeona del mundo cerró la fase de grupos con puntaje perfecto, volvió a dejar buenas sensaciones y llegará a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con la confianza por las nubes tras superar con autoridad a Jordania.

El conjunto de Lionel Scaloni terminó líder del Grupo J con nueve puntos y ahora se prepara para un nuevo desafío frente a Cabo Verde, mientras Lionel Messi continúa ampliando una leyenda que parece no tener techo.

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La Albiceleste resolvió el partido desde el primer tiempo

Argentina volvió a mostrar un equipo sólido, con variantes ofensivas y un dominio casi absoluto de la pelota. Aunque Lionel Messi comenzó el compromiso en el banco de suplentes, el equipo no perdió peso ofensivo y encontró rápidamente los caminos hacia el arco rival.

La apertura del marcador llegó gracias a un espectacular cobro de tiro libre de Giovanni Lo Celso, que volvió a demostrar la calidad técnica de una selección que maneja diferentes recursos para hacer daño.

Poco después, Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto penal y permitió que la Albiceleste administrara el encuentro con mayor tranquilidad.

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Jordania rompió el invicto del Dibu, pero Messi volvió a aparecer

En el inicio del complemento, Jordania sorprendió con el descuento de Mousa Al-Tamari, quien terminó con la racha de imbatibilidad de Emiliano Martínez, que había mantenido su arco en cero durante los dos primeros compromisos del torneo.

Sin embargo, la reacción argentina nunca estuvo en duda.

Tal como lo había anticipado Lionel Scaloni, Lionel Messi ingresó en la segunda mitad y volvió a marcar diferencias. El capitán apareció en el tramo final para sentenciar el partido y seguir ampliando una colección de récords que continúa creciendo con cada presentación.

Messi sigue escribiendo capítulos para la historia

El gol frente a Jordania no solo aseguró el pleno de victorias de Argentina. También permitió que Messi alcanzara los seis tantos en el Mundial 2026, consolidándose como máximo goleador del torneo.

Además, el capitán elevó a 19 su registro histórico en las Copas del Mundo, ampliando aún más la distancia como el máximo anotador de todos los tiempos en la competición.

A sus casi 39 años, el ’10’ continúa siendo determinante y confirma que sigue siendo el gran referente de una selección que vuelve a ilusionarse con llegar hasta las últimas consecuencias.

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Así terminó el Grupo J

Detrás de Argentina, Austria aseguró el segundo lugar tras igualar con Argelia en un partido cargado de emociones.

Por su parte, los africanos también encontraron recompensa al avanzar como uno de los ocho mejores terceros, mientras Jordania cerró su histórica primera participación mundialista sin poder sumar puntos.

Con el grupo definido, Argentina ya pone la mirada en los dieciseisavos de final, donde buscará mantener el ritmo que la convirtió en una de las grandes candidatas a levantar nuevamente la Copa del Mundo.