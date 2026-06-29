El Deportivo Independiente Medellín se mueve con determinación en el mercado de fichajes y tiene muy adelantada una operación que podría convertirse en una de las más llamativas del semestre en el Fútbol Profesional Colombiano. El club antioqueño logró construir una propuesta que dejó conformes tanto a Boca Juniors como al volante creativo Agustín Martegani, y ahora solo resta conocer la decisión definitiva del futbolista.

El talentoso mediocampista de 26 años ya recibió todos los detalles de la oferta del Poderoso y pidió un plazo máximo de 48 horas para comunicar si acepta o no el reto de continuar su carrera en Medellín.

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El cambio de panorama que abrió la puerta

Aunque Martegani tiene contrato vigente con Boca Juniors hasta diciembre de 2028, su situación deportiva cambió de manera importante en las últimas semanas.

La llegada del nuevo entrenador, Rodolfo Martín Arruabarrena, terminó siendo determinante en el futuro inmediato del volante. El técnico fue directo con el jugador y le comunicó que no forma parte de sus planes para el proyecto deportivo que pretende construir en el conjunto Xeneize.

Esa claridad abrió el camino para que el futbolista y su entorno comenzaran a estudiar alternativas.

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Desde Boca tampoco existe intención de bloquear una salida. Por el contrario, la institución se ha mostrado dispuesta a colaborar en la búsqueda de un nuevo destino para el jugador, ya sea mediante un préstamo o una transferencia definitiva que se acerque a los tres millones de dólares.

La fórmula que convenció a Boca

En el DIM entendieron rápidamente el escenario y diseñaron una propuesta que fue bien recibida en Argentina.

La oferta presentada contempla:

Préstamo por un año.

Opción de compra sobre el 50 % de los derechos deportivos.

Activación de dicha compra mediante objetivos deportivos previamente establecidos.

La estructura del negocio gustó en las oficinas de Boca Juniors, al punto que el mensaje hacia Medellín fue claro: si el jugador acepta la propuesta, el acuerdo entre clubes podrá avanzar sin mayores dificultades.

Por eso, en este momento, el aspecto más importante de toda la negociación pasa exclusivamente por la decisión del futbolista.

El proyecto deportivo que le ofrece el Poderoso

Desde el punto de vista económico, el DIM sabe que no puede competir con los salarios que actualmente se manejan en Boca Juniors.

Sin embargo, el club paisa construyó una oferta sólida dentro de los parámetros del mercado colombiano y buscó potenciar otros factores que pueden resultar decisivos para Martegani.

La propuesta deportiva incluye un papel protagónico dentro del equipo. En Medellín consideran que el argentino puede convertirse en el conductor del mediocampo y en una de las piezas centrales del proyecto liderado por Luis Amaranto Perea.

Además, el club le ofrece continuidad, confianza y la posibilidad de recuperar protagonismo competitivo, algo que hoy parece muy difícil de conseguir en el conjunto bonaerense.

Unión y Gimnasia también esperan

A pesar del optimismo que existe en el entorno del Poderoso, la negociación todavía no está cerrada.

Las preferencias iniciales de Martegani apuntan a permanecer en el fútbol argentino y por eso otros dos clubes siguen atentos a la situación:

Unión de Santa Fe

Gimnasia y Esgrima La Plata

Ambas instituciones también han mostrado interés en obtener un préstamo del jugador, aunque sus propuestas no incluyen una opción de compra similar a la planteada por el DIM.

Ese detalle podría convertirse en un punto favorable para el cuadro antioqueño, que desde el principio mostró una intención más fuerte y estructurada para quedarse con el volante.

Horas decisivas para una respuesta

En Medellín consideran que ya hicieron todo lo que estaba a su alcance. Hablaron con Boca, construyeron una propuesta atractiva para el jugador y presentaron un proyecto deportivo ambicioso.

Ahora la pelota está en el campo de Agustín Martegani.

Las próximas horas serán determinantes para conocer si el creativo argentino acepta la propuesta del Poderoso o decide continuar su carrera en su país. Mientras tanto, en el DIM mantienen el optimismo y confían en que factores como la titularidad, la confianza deportiva y la posibilidad de disputar la Copa Sudamericana terminen inclinando la balanza a favor del conjunto antioqueño.