El futuro de Yimmi Chará parece cada vez más distante de Junior de Barranquilla. Aunque al volante ofensivo aún le restan seis meses de contrato con el bicampeón del fútbol colombiano, una conversación directa con el técnico Alfredo Arias terminó marcando el rumbo de su situación deportiva.

El jugador de 35 años asumió que su protagonismo será limitado en el segundo semestre y decidió empezar a evaluar opciones fuera del club. La decisión ya fue comunicada a la dirigencia y a la familia Char, propietaria de la institución, que dejó claro que no pondrá trabas en caso de una salida anticipada.

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Un referente que empieza a perder espacio en Junior

Durante varias temporadas, Yimmi Chará fue uno de los jugadores más influyentes de Junior, no solo por su rendimiento sino también por su liderazgo dentro del vestuario. Sin embargo, el panorama cambió recientemente.

El cuerpo técnico ha optado por dar mayor protagonismo a jugadores más jóvenes en el frente ofensivo, y la ausencia de competencias internacionales en el calendario reduce aún más las posibilidades de rotación. En ese contexto, el propio futbolista considera que lo más conveniente es buscar un nuevo destino donde tenga continuidad.

Con ese escenario, tres clubes del Fútbol Profesional Colombiano ya se mueven en silencio para intentar su fichaje.

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DIM aparece como el principal candidato

El club que más fuerte ha mostrado su interés es el Deportivo Independiente Medellín.

La llegada de Luis Amaranto Perea al banquillo abrió la puerta a una posible incorporación del mediocampista, a quien ve como una pieza ideal por su experiencia y capacidad para liderar procesos competitivos. Además, valora su evolución hacia un rol más asociativo en el centro del campo.

En el club antioqueño ya existe aval dirigencial para estudiar la operación y se analiza la posibilidad de acercarse a las condiciones económicas que hoy maneja el jugador en Barranquilla.

Deportivo Cali, un deseo que sigue vivo

El caso de Deportivo Cali tiene un componente más emocional. Aunque inicialmente no era prioridad para el cuerpo técnico de Rafael Dudamel, la situación cambió tras conocerse el interés del propio Chará por vestir la camiseta verdiblanca.

El jugador ha manifestado en distintas ocasiones su afinidad por el club y este podría ser el momento ideal para cumplir ese anhelo pendiente en su carrera.

Incluso se conoció que estaría dispuesto a ajustar sus pretensiones salariales para facilitar la negociación, un gesto que solo contemplaría en caso de llegar al conjunto vallecaucano. La dirigencia ya analiza el escenario.

Deportivo Pasto también se mantiene atento

En un segundo plano aparece Deportivo Pasto, que no quiere quedar al margen de la puja.

El entrenador Jonathan Risueño ya tuvo contacto con el jugador para presentarle su proyecto deportivo y el rol protagónico que tendría dentro del equipo. También le explicó la planificación física que permitiría gestionar su rendimiento a lo largo del torneo.

Chará fue claro en su respuesta: por ahora prioriza otras opciones, pero no cierra la puerta a un eventual acercamiento si las negociaciones principales no avanzan.

Un mercado abierto para un jugador de jerarquía

Con su salida de Junior prácticamente encaminada, Yimmi Chará se convierte en uno de los nombres más relevantes del mercado colombiano. Su experiencia, jerarquía y liderazgo lo mantienen como un futbolista atractivo pese a su edad.

Mientras el jugador define su próximo destino, DIM, Deportivo Cali y Deportivo Pasto ajustan sus movimientos para intentar quedarse con uno de los referentes recientes del fútbol colombiano.