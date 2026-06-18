La selección Colombia vuelve a sentir la emoción de una Copa del Mundo. Tras recuperar protagonismo en el escenario internacional durante el proceso de Néstor Lorenzo, la Tricolor inicia su participación en el Mundial 2026 con la ilusión de construir una campaña que quede en el recuerdo de los aficionados, tal como ocurrió en Brasil 2014, la mejor actuación mundialista del combinado nacional.

El estreno será frente a Uzbekistán, una selección que disputará por primera vez el torneo más importante del fútbol y que llega cargada de entusiasmo por vivir una experiencia inédita. Aunque los colombianos aparecen como favoritos sobre el papel, los debuts suelen presentar desafíos particulares y el equipo asiático intentará aprovechar la oportunidad para comenzar haciendo historia en el Estadio Azteca.

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Colombia vs Uzbekistán: Televisión y Online HOY EN DIRECTO

Colombia: 9:00 p.m. | Caracol, RCN, DSports y Disney+

9:00 p.m. | Caracol, RCN, DSports y Disney+ México: 8:00 p.m. | ViX Premium

8:00 p.m. | ViX Premium Argentina: 11:00 p.m. | DSports, TyC Sports y Paramount+

11:00 p.m. | DSports, TyC Sports y Paramount+ España: 4:00 a.m. del jueves 18 de junio | DAZN España

4:00 a.m. del jueves 18 de junio | DAZN España EE.UU. (ET): 10:00 p.m. | Fox Sports 1, FuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One

La Tricolor quiere arrancar con autoridad en México

Después de quedarse fuera de Qatar 2022, Colombia trabajó durante varios años para reconstruir una selección competitiva. Bajo el mando de Néstor Lorenzo, el equipo recuperó regularidad, mejoró su rendimiento colectivo y volvió a instalarse entre los seleccionados más respetados de Sudamérica.

El grupo combina referentes de experiencia con una generación que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. James Rodríguez sigue siendo uno de los líderes naturales del plantel y buscará aportar toda su experiencia en una nueva aventura mundialista. El volante llega acompañado por figuras como Luis Díaz, Richard Ríos, Jhon Arias, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, futbolistas llamados a desempeñar un papel fundamental en el torneo.

La expectativa alrededor de Colombia es importante, especialmente porque el equipo mostró durante la clasificación una identidad clara y capacidad para competir frente a rivales de alto nivel. Ahora deberá trasladar esas sensaciones al escenario más exigente del fútbol mundial.

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Uzbekistán disfruta un momento histórico para su fútbol

La clasificación al Mundial representa un acontecimiento sin precedentes para Uzbekistán. Desde que comenzó a competir como nación independiente, el objetivo de alcanzar una Copa del Mundo estuvo presente en cada ciclo, hasta que finalmente logró convertir ese sueño en realidad.

La selección asiática llega dirigida por Fabio Cannavaro, recordado por haber sido capitán de Italia durante la conquista mundialista de 2006. El entrenador asumió la responsabilidad de liderar a un grupo que busca demostrar que puede competir frente a selecciones con mayor tradición.

Entre los nombres más destacados sobresale Abdukodir Khusanov, defensor que ha despertado gran interés gracias a sus actuaciones en Europa. También aparece Eldor Shomurodov, delantero experimentado que se ha convertido en uno de los principales referentes ofensivos del equipo.

Aunque el grupo luce complicado, los Lobos Blancos afrontan el torneo con la motivación de quienes no tienen nada que perder y mucho por ganar. Su objetivo inmediato será aprovechar cada partido para seguir construyendo la historia del fútbol uzbeko.

Colombia vs Uzbekistán: probables alineaciones

Colombia:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Suárez.

Entrenador: Néstor Lorenzo

Uzbekistán:

Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov; Abbosbek Fayzullaev, Jamshid Iskanderov, Oston Urunov; Eldor Shomurodov.

Entrenador: Fabio Cannavaro

Un resultado clave para empezar a construir la clasificación

Las primeras jornadas suelen marcar diferencias importantes en los grupos mundialistas y tanto Colombia como Uzbekistán son conscientes de ello. La Tricolor intentará imponer su jerarquía para sumar tres puntos fundamentales, mientras que el debutante asiático buscará competir sin complejos y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

El escenario, la historia reciente de ambos equipos y la ilusión que rodea a sus respectivas aficiones convierten este partido en uno de los encuentros más interesantes de la jornada del Mundial 2026.