La salida de Antoine Griezmann ha obligado al Atlético de Madrid a replantear buena parte de su estructura ofensiva. Diego Pablo Simeone considera fundamental incorporar un futbolista capaz de asumir la responsabilidad creativa del equipo y, en ese escenario, un nombre sobresale por encima del resto: Martin Odegaard.

La dirección deportiva rojiblanca trabaja en la búsqueda de un mediapunta de primer nivel que pueda convertirse en el enlace ideal entre la mitad de la cancha y el ataque. El objetivo es encontrar un socio de garantías para Julián Álvarez, alguien con visión de juego, capacidad asociativa y experiencia en la élite europea.

ADVERTISEMENT

Para afrontar una operación de esta magnitud, el club contempla generar recursos mediante posibles salidas importantes durante el mercado. El plan es reforzar una zona del campo que quedó debilitada tras la marcha del internacional francés.

Martin Odegaard aparece como la gran prioridad de Simeone

Dentro de los nombres analizados por la secretaría técnica, Martin Odegaard se ha convertido en la opción que más consenso genera en las oficinas del Metropolitano. El internacional noruego reúne varias de las condiciones que Simeone considera imprescindibles para liderar el nuevo proyecto.

A sus 27 años, el mediocampista combina talento, experiencia y conocimiento de LaLiga, una competición en la que ya dejó huella durante etapas anteriores en España. Además de su calidad técnica para filtrar pases y organizar ataques, destaca por su compromiso sin balón, una característica especialmente valorada por el entrenador argentino.

ADVERTISEMENT

Entre los aspectos que más gustan del futbolista figuran:

Capacidad para dirigir el juego ofensivo

Excelente visión para encontrar espacios

Compromiso defensivo y presión alta

Experiencia internacional al máximo nivel

Capacidad para asociarse con delanteros móviles

En el Atlético consideran que su llegada permitiría recuperar creatividad en los últimos metros y elevar el nivel competitivo del equipo en los partidos de máxima exigencia.

El Arsenal abre una ventana inesperada

La operación ha ganado fuerza debido a los movimientos que prepara el Arsenal para la próxima temporada. El conjunto londinense estudia una renovación importante de su parcela ofensiva y analiza diferentes incorporaciones para aumentar la competencia en las posiciones de creación.

Ese contexto ha provocado que la continuidad de Odegaard no parezca tan intocable como en cursos anteriores. Desde Inglaterra se habla de una posible valoración cercana a los 40 millones de euros, una cifra elevada, pero asumible para un futbolista de su categoría y recorrido internacional.

El contrato del noruego se extiende hasta 2028, pero el club inglés podría escuchar propuestas si considera que la operación beneficia su planificación deportiva.

Un regreso a España que seduce al entorno rojiblanco

Otro elemento que alimenta el optimismo en el Atlético de Madrid es que Odegaard conoce perfectamente el fútbol español. Su experiencia previa en el país facilitaría una adaptación inmediata y reduciría considerablemente los riesgos habituales de una incorporación procedente de otra liga.

Aunque viene de una campaña marcada por algunas molestias físicas y números más discretos de lo habitual, en el Metropolitano mantienen plena confianza en su capacidad para recuperar su mejor versión. Simeone cree que el noruego todavía tiene margen para convertirse en uno de los mediocampistas más determinantes del continente.

Por eso, el Atlético de Madrid prepara movimientos importantes en las próximas semanas. La entidad rojiblanca busca un nuevo líder para su sala de máquinas y Martin Odegaard emerge como la apuesta que puede marcar el rumbo del proyecto tras la salida de Griezmann.

Meta descripción: El Atlético de Madrid acelera la búsqueda del relevo de Griezmann y Martin Odegaard emerge como la gran prioridad de Simeone para liderar la creación del equipo.