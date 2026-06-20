La situación de Jorge Soto quedó completamente definida tras su salida del América de Cali. El experimentado guardameta de 32 años no llegó a un acuerdo para extender su vínculo y ahora se encuentra en condición de agente libre, lo que lo convierte en una de las opciones más llamativas del mercado del Fútbol Profesional Colombiano.

Durante tres temporadas, el arquero pereirano fue una pieza recurrente en el cuadro escarlata, aportando seguridad y competencia interna en el arco. Tras confirmarse su salida, Soto agradeció públicamente al club y ya analiza junto a su entorno los próximos pasos de su carrera, con una prioridad clara: continuar en el FPC.

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Jorge Soto prioriza seguir en el Fútbol Colombiano

Aunque ha recibido sondeos desde el exterior, el portero ha dejado claro que su intención es permanecer en Colombia. Esa decisión ha activado rápidamente el interés de dos clubes que ya lo seguían de cerca y que ahora preparan movimientos concretos para ficharlo:

Atlético Bucaramanga

Millonarios FC

Ambas instituciones consideran que el arquero reúne experiencia, liderazgo y conocimiento del torneo local, cualidades que lo convierten en una solución inmediata para sus necesidades en la portería.

Atlético Bucaramanga acelera su búsqueda de arquero

El caso del Atlético Bucaramanga es uno de los más urgentes del mercado. El equipo santandereano continúa en la búsqueda de un reemplazo para Aldair Quintana, quien fue una de las figuras del club en los últimos años.

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Con la llegada de Pablo Peirano al banquillo, se evaluaron inicialmente opciones del fútbol uruguayo, pero las negociaciones no avanzaron por temas económicos. También hubo acercamientos con Alejandro Rodríguez, del Deportivo Cali, aunque el guardameta pidió tiempo para definir su futuro.

En ese escenario, el nombre de Jorge Soto tomó fuerza de inmediato. El cuerpo técnico valora su experiencia en el torneo colombiano y su perfil encaja con lo que busca el entrenador uruguayo.

Además, al estar libre, su llegada se facilita en términos de negociación. Bucaramanga ya tendría lista una propuesta formal para presentarle al jugador, quien ve con buenos ojos la posibilidad de sumarse al proyecto.

Millonarios también entra en la pelea

En Millonarios FC, la situación de la portería cambió en los últimos días tras la salida de Guillermo De Amores a préstamo y la finalización del contrato de Diego Novoa. Con ese panorama, el club quedó obligado a moverse en el mercado.

El técnico Fabián Bustos había solicitado inicialmente la incorporación de un arquero extranjero, pero la disponibilidad de Jorge Soto modificó el escenario. El cuerpo técnico pidió informes sobre el guardameta y su nombre ya está sobre la mesa como alternativa real.

El perfil del ex América de Cali encaja en lo que busca el club capitalino: experiencia, liderazgo y conocimiento del FPC, además de la posibilidad de competir por la titular desde el primer día.

Un fichaje que puede definirse en el corto plazo

Con dos equipos importantes atentos y la condición de agente libre, Jorge Soto se convirtió en uno de los arqueros más apetecidos del mercado colombiano. Tanto Bucaramanga como Millonarios necesitan reforzar la posición y ven en él una solución inmediata para el segundo semestre de 2026.

En los próximos días se espera que las ofertas se formalicen y que el arquero tome una decisión clave para el siguiente capítulo de su carrera, en un movimiento que podría tener impacto directo en la lucha por el protagonismo en el FPC.