La búsqueda del próximo delantero de referencia sigue marcando la agenda del FC Barcelona. La dirección deportiva azulgrana considera prioritario reforzar el ataque con un futbolista capaz de ofrecer rendimiento inmediato, experiencia en la élite y encaje natural dentro del modelo de juego de Hansi Flick. En ese escenario, el nombre de Mikel Oyarzabal ha ganado protagonismo durante las últimas horas.

El conjunto catalán había centrado gran parte de sus esfuerzos en otras operaciones de mayor impacto mediático, pero las dificultades económicas y las exigencias de los clubes propietarios han obligado a replantear la estrategia. Con varios objetivos alejándose del alcance azulgrana, el capitán de la Real Sociedad emerge como una alternativa cada vez más seria.

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El Barça busca alternativas para reforzar el ataque

La planificación ofensiva del club sufrió un giro importante después de comprobar la enorme complejidad de algunas operaciones prioritarias. Las condiciones de mercado han elevado los precios hasta niveles difíciles de asumir incluso para las grandes potencias europeas.

Ante ese panorama, la dirección deportiva encabezada por Deco ha comenzado a explorar opciones que combinen calidad, experiencia y una inversión más controlada.

En ese análisis, Mikel Oyarzabal aparece como un futbolista que reúne varias de las características que busca el proyecto:

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Experiencia consolidada en LaLiga .

. Capacidad para jugar como delantero o atacante por banda.

Inteligencia táctica y movilidad constante.

Compromiso defensivo y presión alta.

Liderazgo dentro del vestuario.

Estas cualidades lo convierten en un perfil especialmente atractivo para el sistema que pretende consolidar Hansi Flick.

Mikel Oyarzabal convence por rendimiento y encaje

Dentro del área deportiva existe una valoración muy positiva del internacional español. A sus 29 años, atraviesa una etapa de plena madurez competitiva y continúa ofreciendo cifras destacadas.

Su última temporada terminó reforzando todavía más esa percepción. El atacante firmó el mejor registro goleador de su carrera en la competición doméstica, confirmando que puede asumir responsabilidades ofensivas importantes.

Más allá de los números, el cuerpo técnico destaca aspectos que consideran fundamentales:

Su capacidad para asociarse entre líneas.

La lectura de espacios en ataque.

La facilidad para generar ventajas colectivas.

La intensidad en la presión tras pérdida.

Su experiencia en escenarios de máxima exigencia.

En el Camp Nou consideran que su adaptación sería prácticamente inmediata gracias a su conocimiento del campeonato español y a la presencia de varios compañeros de selección dentro del vestuario.

La Real Sociedad no facilitará la salida

Pese al creciente interés azulgrana, la negociación no se presenta sencilla. Mikel Oyarzabal es uno de los grandes símbolos de la Real Sociedad y una figura clave dentro del proyecto donostiarra.

La entidad vasca mantiene protegido al futbolista mediante una cláusula de rescisión importante, aunque en Barcelona existe la sensación de que un acuerdo negociado podría rebajar considerablemente las cifras iniciales.

La estrategia culé pasa por presentar una primera propuesta que sirva como punto de partida para abrir conversaciones formales entre ambas entidades.

El club entiende que varios factores podrían jugar a su favor:

La buena relación institucional entre las partes.

El deseo de reforzar la plantilla con talento nacional.

El encaje deportivo del jugador en el proyecto de Flick.

La presencia de numerosos internacionales españoles en el vestuario azulgrana.

El Barcelona acelera decisiones para el nuevo proyecto

La necesidad de incorporar un delantero obliga al FC Barcelona a actuar con rapidez. La dirección deportiva no quiere que el mercado avance sin tener definidas sus prioridades y considera que las próximas semanas serán determinantes.

Aunque siguen existiendo otras alternativas sobre la mesa, Mikel Oyarzabal ha escalado posiciones dentro de la lista de candidatos. Su experiencia, rendimiento reciente y capacidad para adaptarse a distintos roles ofensivos lo convierten en una de las opciones más sólidas para reforzar el ataque.

Mientras algunas operaciones se complican por motivos económicos o por la resistencia de otros clubes, el nombre del capitán de la Real Sociedad gana fuerza en los despachos azulgranas. El Barça busca un delantero que pueda responder desde el primer día y considera que Oyarzabal reúne muchos de los requisitos necesarios para asumir ese desafío.