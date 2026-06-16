La actividad del Grupo I del Mundial 2026 pone frente a frente a dos selecciones con argumentos para ser protagonistas. Francia, una de las grandes candidatas al título, inicia su camino enfrentando a una Senegal que históricamente ha demostrado ser un rival incómodo para las potencias y que aspira a dar otro golpe sobre la mesa en una Copa del Mundo.

Los dirigidos por Didier Deschamps parten con la responsabilidad de imponer condiciones desde la primera fecha, pero enfrente tendrán a unos Leones de la Teranga que sueñan con comenzar el torneo sumando un resultado importante.

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Francia vs Senegal: horario y dónde ver EN VIVO

Colombia: 2:00 p.m. | DSports y DGO

2:00 p.m. | DSports y DGO España: 9:00 p.m. | TVE, DAZN y RTVE

9:00 p.m. | TVE, DAZN y RTVE México: 1:00 p.m. | ViX

1:00 p.m. | ViX Argentina: 4:00 p.m. | DSports y DGO

4:00 p.m. | DSports y DGO Estados Unidos (ET): 3:00 p.m. | Fox Sports, Telemundo y Fubo TV

Francia busca arrancar el Mundial con autoridad

La selección francesa vuelve a presentarse como una de las principales favoritas para conquistar la Copa del Mundo. Didier Deschamps dispone de una plantilla repleta de talento y encabezada por Kylian Mbappé, referente absoluto del equipo y uno de los futbolistas más determinantes del planeta.

A su lado aparecen figuras de primer nivel como Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro tras una temporada memorable con el PSG. Además, nombres como Mike Maignan, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni, Michael Olise y N’Golo Kanté fortalecen una nómina que combina experiencia y juventud.

Una de las incógnitas previas al encuentro pasa por la banda izquierda del ataque, donde Deschamps analiza si apostará por Désiré Doué o Bradley Barcola para completar el frente ofensivo.

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Senegal quiere volver a sorprender al mundo

Cada participación mundialista de Senegal revive inevitablemente el recuerdo de Corea-Japón 2002, cuando derrotó precisamente a Francia en el partido inaugural y se convirtió en una de las revelaciones del torneo.

Más de dos décadas después, los africanos vuelven a presentarse con una generación competitiva y liderada por Sadio Mané, quien regresa a una Copa del Mundo tras perderse Qatar 2022 por lesión.

El equipo dirigido por Pape Thiaw también cuenta con futbolistas importantes como Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson, Lamine Camara, Pape Gueye e Iliman Ndiaye, conformando una plantilla capaz de competir frente a cualquier rival.

Posibles formaciones de Francia y Senegal

Francia (4-2-3-1)

Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Salibá

Theo Hernández

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Michael Olise

Ousmane Dembélé

Désiré Doué

Kylian Mbappé

Entrenador: Didier Deschamps

Senegal (3-4-3)

Mory Diaw

Ismail Jakobs

Abdoulaye Seck

Mamadou Sarr

Habib Diarra

Lamine Camara

Krépin Diatta

Iliman Ndiaye

Sadio Mané

Nicolas Jackson

Iliman Ndiaye

Entrenador: Pape Thiaw

Un duelo con peso en la pelea por la clasificación

Aunque apenas será la primera jornada, el resultado puede tener un impacto importante en las aspiraciones de ambos seleccionados dentro del Grupo I, completado por Noruega e Irak.

Francia quiere comenzar con una victoria que reafirme su condición de favorita, mientras que Senegal intentará repetir las gestas que han marcado su historia en los Mundiales. Por la calidad de sus plantillas y el contexto del grupo, el encuentro promete ser uno de los más interesantes de la jornada.