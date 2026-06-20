La Selección Paraguay sufrió un golpe inesperado en su duelo frente a Turquía por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026. Cuando el primer tiempo se extinguía en San Francisco, el árbitro Iván Barton tomó una decisión que sorprendió a jugadores, cuerpo técnico y aficionados: expulsó a Miguel Almirón tras una revisión en el VAR.

La acción ocurrió en el tiempo de descuento de la etapa inicial y terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la jornada, ya que estuvo relacionada con una de las nuevas disposiciones reglamentarias implementadas para esta Copa del Mundo.

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¿Por qué expulsaron a Miguel Almirón?

La jugada se produjo cuando el futbolista paraguayo se dirigió al defensor turco Mert Müldür mientras se cubría deliberadamente la boca con una mano. Aunque inicialmente la acción pasó desapercibida para el árbitro central, el equipo de videoarbitraje llamó a Iván Barton para revisar las imágenes.

Tras observar la secuencia en el monitor, el juez modificó su criterio y mostró la tarjeta roja directa al capitán paraguayo.

La decisión estuvo respaldada por una de las nuevas reglas aprobadas para el Mundial 2026, una medida que busca combatir conductas ofensivas, discriminatorias o antideportivas dentro del terreno de juego.

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Según la interpretación adoptada por la FIFA y la IFAB, cubrirse la boca durante una confrontación verbal puede considerarse un intento de ocultar el contenido de una conversación y evitar que sea detectada mediante lectura de labios o análisis posterior de imágenes.

«A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de enfrentamiento con un adversario podrá ser sancionado con una tarjeta roja», explicó la International Football Association Board en un comunicado.

La normativa fue diseñada para reforzar la lucha contra insultos, expresiones discriminatorias y comportamientos contrarios al espíritu deportivo.

NUEVA REGLA. Miggy Almirón se tapó la boca para decirle algo a Muldur, el VAR revisó la acción y el 10 de Paraguay fue EXPULSADO sobre el final del primer tiempo. ⚽ #ESPNMundial

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La llamada «Ley Vinícius» y la presunción de culpabilidad

Dentro de las innovaciones reglamentarias del torneo aparece el principio denominado «Presunción de culpabilidad», conocido popularmente como la «Ley Vinícius».

Bajo este criterio, cuando un futbolista se cubre deliberadamente la boca durante un altercado, los árbitros pueden interpretar que existe intención de ocultar expresiones ofensivas o discriminatorias.

La medida surgió tras diversos episodios de alta repercusión internacional relacionados con insultos y acusaciones de discriminación dentro de los terrenos de juego. Entre los antecedentes más citados aparece el caso que involucró al brasileño Vinícius Júnior y al argentino Gianluca Prestianni.

En el caso de Almirón, las imágenes mostraron claramente que se dirigía a Müldür mientras ocultaba sus labios, una conducta suficiente para que Barton aplicara la nueva reglamentación y decretara la expulsión.

Almirón ya había sido protagonista de otra regla novedosa

No es la primera vez que Miguel Almirón queda involucrado en una situación vinculada con las innovaciones arbitrales del Mundial 2026.

Durante el encuentro frente a Estados Unidos, el paraguayo protagonizó una acción que terminó siendo revisada bajo el protocolo denominado «mistaken identity», otra de las novedades introducidas para esta Copa del Mundo.

A los 50 minutos de aquel partido, Almirón desbordó por la banda derecha ante Tim Ream. El defensor estadounidense fue al suelo intentando recuperar el balón y el árbitro Danny Makkelie sancionó la infracción, además de mostrar tarjeta amarilla al jugador norteamericano.

Sin embargo, el VAR intervino para revisar la jugada. Tras analizar las imágenes, se concluyó que no había existido falta y que el paraguayo había simulado el contacto.

Como consecuencia, la amonestación a Ream fue anulada y terminó siendo Almirón quien recibió la tarjeta amarilla.

Ahora, apenas unos días después, el capitán paraguayo vuelve a quedar en el centro de la escena por otra de las modificaciones reglamentarias más debatidas del torneo, esta vez con una consecuencia mucho más severa: una expulsión que condicionó seriamente a Paraguay frente a Turquía.