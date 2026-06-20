La Selección Colombia dejó buenas sensaciones en su estreno en el Mundial 2026, pero Néstor Lorenzo ya piensa en los ajustes necesarios para afrontar la segunda jornada frente a la República Democrática del Congo. Después de superar a Uzbekistán en la Ciudad de México, el cuerpo técnico analiza variantes para un partido que puede acercar de manera definitiva a la Tricolor a los dieciseisavos de final.

El duelo en Guadalajara aparece como una oportunidad clave para sumar otros tres puntos y llegar con mayor tranquilidad al cierre de la fase de grupos contra Portugal. En ese escenario, una modificación en ataque comienza a tomar fuerza dentro de los planes del entrenador argentino.

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Jhon Córdoba gana terreno para entrar al once titular

Aunque la base del equipo que debutó en la Copa del Mundo dejó satisfecho al cuerpo técnico, Lorenzo no descarta realizar una nueva variante, tal como ocurrió con la inclusión de Gustavo Puerta en lugar de Richard Ríos en la mitad de la cancha.

La principal novedad estaría en la delantera. Jhon Córdoba se perfila como una seria opción para iniciar frente a la República Democrática del Congo, un rival que mostró fortaleza defensiva en el empate 1-1 frente a Portugal y que exigirá herramientas diferentes para romper sus líneas.

Según informó el periodista René Wehdeking, de Win Sports, el atacante del Krasnodar es una de las alternativas que estudia Lorenzo para este compromiso. Su potencia física, capacidad para jugar de espaldas al arco y presencia dentro del área serían características especialmente valoradas para enfrentar a un conjunto africano que suele imponerse en los duelos individuales.

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Luis Javier Suárez podría perder su lugar

La posible aparición de Córdoba tendría una consecuencia directa: la salida de Luis Javier Suárez del equipo titular.

El delantero no logró tener el impacto esperado frente a Uzbekistán. Durante el compromiso no registró remates ni aproximaciones claras al arco rival, apenas realizó un pase clave y terminó con una calificación de 6.5 según Sofascore. Finalmente fue reemplazado por Juan Camilo «Cucho» Hernández en los minutos finales del encuentro.

Por el contrario, Córdoba llega respaldado por un proceso de crecimiento constante dentro de la selección. Desde finales de 2023 comenzó a ganar protagonismo con Lorenzo, formó parte de la Copa América 2024 y terminó consolidándose por delante de futbolistas como Rafael Santos Borré y Jhon Jáder Durán dentro de la convocatoria habitual del combinado nacional.

Su eventual presencia también marcaría un nuevo capítulo en su historia con la Tricolor, esta vez como protagonista en una Copa del Mundo.

Gustavo Puerta ya demostró que Lorenzo no teme mover fichas

La posibilidad de modificar la delantera también encuentra respaldo en una decisión reciente que resultó exitosa para el seleccionador.

Ante Uzbekistán, Lorenzo sorprendió al apostar por Gustavo Puerta desde el inicio en lugar de Richard Ríos. La respuesta del mediocampista fue inmediata: participó en la asistencia del gol de Luis Díaz, aportó intensidad en la recuperación y fue determinante para equilibrar el mediocampo colombiano.

Al finalizar el encuentro, Puerta explicó cuál fue la misión que recibió por parte del entrenador.

«Teníamos que empezar el Mundial con el pie derecho», afirmó el volante antes de profundizar sobre su función táctica.

«El profe siempre me pide eso, ser agresivo en la marca, ir hacia adelante. Creo que fue lo que hice junto con Lerma, con Arias y con todos ellos. Hicimos un buen trabajo en la mitad de la cancha. Ese balón que recuperamos con Lerma fue muy importante para llegar al segundo».

Con ese antecedente reciente, no sorprende que Lorenzo siga evaluando variantes. La Selección Colombia ganó en su estreno, pero el cuerpo técnico entiende que el margen de mejora existe y que el partido frente a la República Democrática del Congo puede exigir respuestas diferentes para dar otro paso hacia la clasificación en el Mundial 2026.