La Liga BetPlay 2025-2 está en su tramo más emocionante. Tras la disputa de la Fecha 5 de los cuadrangulares semifinales, quedó definido el primer finalista del torneo: Deportes Tolima, líder sólido del Grupo B. En el Grupo A, en cambio, nada está resuelto. Los triunfos de Atlético Nacional sobre el DIM (2-1) y de Junior sobre América de Cali (2-1) dejaron a ambos equipos como los únicos con opciones de conquistar el segundo cupo en la final.

La última fecha ofrecerá un cierre dramático, con dos partidos simultáneos capaces de cambiar la tabla minuto a minuto. Junior depende de sí mismo, Nacional está obligado a ganar y las cifras revelan que los criterios de desempate podrían entrar en juego.

Tabla del Grupo A: cómo llegan Junior y Atlético Nacional a la última fecha

Con los resultados de la Fecha 5, la clasificación quedó así:

Junior: 11 puntos, +3 diferencia de gol Atlético Nacional: 8 puntos, +1 diferencia de gol América de Cali: 5 puntos, -1 diferencia de gol DIM: 2 puntos, -3 diferencia de gol

Solo Junior y Nacional tienen opciones de ganar el cuadrangular. América y Medellín jugarán eliminados, pero con la capacidad de influir directamente en la definición.

Los partidos de la última fecha serán:

América de Cali vs Atlético Nacional (Pascual Guerrero)

(Pascual Guerrero) DIM vs Junior de Barranquilla (Atanasio Girardot)

Ambos se jugarán en simultáneo, aumentando la tensión competitiva.

Opciones de Junior para clasificar a la final de la Liga BetPlay

Junior llega a la última jornada como líder, con ventaja en puntos y diferencia de gol. Por eso, tiene varios caminos para quedarse con el cupo a la final.

Junior es finalista si gana o empata. Este es el escenario más directo:

Si Junior gana , termina con 14 puntos.

, termina con 14 puntos. Si Junior empata, termina con 12 puntos.

En ambos casos, Atlético Nacional no podría alcanzarlo.

Junior también clasifica si pierde, siempre que Nacional no gane ya que el cuadro verdolaga llegaría como máximo a 9 puntos en ese escenario; y si Junior pierde y Nacional gana, todo se definirá por los ítems de desempate. Este es el único escenario donde Junior podría quedarse por fuera:

Junior pierde ante el DIM

Nacional vence a América de Cali

Ambos quedarían con 11 puntos, activando los criterios oficiales de desempate:

Diferencia de gol Goles anotados en el cuadrangular Goles anotados como visitante Menor cantidad de goles recibidos como visitante Sorteo

Junior inicia con ventaja, pero la última fecha podría mover las cifras. Un triunfo amplio de Nacional o una derrota amplia de Junior podría cambiar la balanza.

Opciones de Atlético Nacional para clasificar a la final de la Liga BetPlay

El panorama para Atlético Nacional es más exigente, pero no imposible. El cuadro verdolaga está obligado a ganar y a esperar un resultado favorable desde Medellín.

Nacional debe ganar en el Pascual Guerrero. No hay más alternativas:

Si no gana, queda eliminado automáticamente.

La victoria lo llevaría a 11 puntos, condición necesaria para lograr la clasificación. Además, Nacional necesita que Junior pierda ante el DIM. Este es el punto clave. Solo llegará al empate en puntos si el cuadro barranquillero pierde y logra su victoria propia. De lo contrario, Junior será finalista.

En caso de empate en puntos, se aplican los criterios de desempate

Si se produce ese empate en 11 puntos, se comparan los rendimientos según la reglamentación.

El primer ítem —la diferencia de gol— es el más determinante:

Junior inicia con +3

Nacional inicia con +1

Pero una victoria verdolaga combinada con una derrota de Junior equivale a descontar automáticamente esos dos goles de diferencia. A partir de ahí, dependerá del marcador exacto de ambos partidos:

Nacional necesitará ganar por más margen que la derrota de Junior.

Junior podría mantener la ventaja si su caída es por un gol y Nacional no gana por más de dos.

Es un escenario matemático fino, pero posible.

Última fecha del Grupo A: una definición al límite

La combinación de contextos hace que la última fecha tenga un carácter de final adelantada:

América , aunque eliminado, será local ante un Nacional obligado a ganar.

, aunque eliminado, será local ante un Nacional obligado a ganar. DIM , también sin opciones, será juez en el Atanasio Girardot frente a Junior.

, también sin opciones, será juez en el Atanasio Girardot frente a Junior. Nacional y Junior no se enfrentarán directamente, pero estarán unidos por cada gol que ocurra en cualquiera de las dos plazas.

El duelo indirecto encenderá la jornada: la clasificación puede cambiar de dueño varias veces durante el desarrollo de los encuentros.

Un cierre de cuadrangulares con emoción garantizada

Junior parte con ventaja, pero Atlético Nacional aún tiene una ventana abierta. La definición del Grupo B promete drama, cambios de tabla en tiempo real y una atención total en ambos estadios.

Así se definirá al segundo finalista: con cálculos, goles, tensión y dos equipos que, desde lugares distintos, buscarán acompañar al Deportes Tolima en la disputa por el título de la Liga BetPlay 2025-2.