La selección de Inglaterra afrontará este domingo uno de los desafíos más complejos de los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrente a México en el Estadio Ciudad de México. Más allá del nivel futbolístico del rival, el conjunto europeo también deberá lidiar con factores como la altitud y el ambiente que se espera en uno de los escenarios más emblemáticos de la historia de las Copas del Mundo.

En la víspera del compromiso, el seleccionador Thomas Tuchel reconoció que espera un inicio complicado para sus dirigidos, aunque se mostró convencido de que el equipo encontrará respuestas conforme avance el encuentro.

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«Para nosotros los primeros 15 o 20 minutos serán difíciles. México empieza impetuoso en su territorio. Lo superaremos y después estaremos mejor», señaló el entrenador inglés durante la rueda de prensa previa al partido.

La altitud aparece como un factor adicional

Uno de los temas que más atención ha generado en la previa del encuentro es la altitud de la capital mexicana, situada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Tuchel admitió que incluso él sintió algunos efectos durante sus primeras horas en la ciudad, aunque descartó que se trate de una situación preocupante para el plantel.

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El entrenador explicó que experimentó un leve dolor de cabeza y algunas dificultades para dormir, sensaciones que considera normales en este tipo de condiciones y que, según su evaluación, no representan un obstáculo insuperable para Inglaterra.

Las sensaciones recogidas durante los entrenamientos realizados en las instalaciones de Pumas UNAM dejaron satisfecho al cuerpo técnico, que percibe una buena adaptación del grupo a las exigencias físicas del entorno.

Inglaterra espera un rival incómodo y competitivo

Más allá del escenario y de la localía, Tuchel destacó el crecimiento reciente de la selección mexicana y valoró los resultados obtenidos por el equipo dirigido por Javier Aguirre en los meses previos al torneo.

El técnico recordó especialmente los empates obtenidos por México frente a selecciones de alto nivel internacional como Portugal y Bélgica, argumentos que fortalecen el respeto con el que Inglaterra afronta este compromiso.

«Sabemos todo de México; está entre los 10 del ránking mundial, con buenos resultados en los últimos partidos. Ellos van modificando, aplican presión, dejan libres a los carrileros, tienen mucha rotación y no son tímidos en jugadas a balón parado. Los respetamos, pero creemos en nosotros», afirmó.

Para el estratega alemán, el partido exigirá concentración máxima desde el inicio y capacidad para responder ante distintos escenarios tácticos.

El recuerdo inevitable del Azteca

La visita de Inglaterra al histórico estadio también reactivó recuerdos de uno de los capítulos más célebres en la historia de los Mundiales.

Hace cuatro décadas, el entonces Estadio Azteca fue escenario de la eliminación inglesa frente a Argentina en el Mundial de 1986, partido inmortalizado por los dos goles de Diego Armando Maradona, incluyendo la denominada «Mano de Dios» y el considerado por muchos como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo.

Tuchel reconoció que aquella derrota sigue ocupando un lugar especial en la memoria futbolística inglesa, aunque descartó cualquier idea de revancha.

«No tiene sentido hablar de revancha después de tanto tiempo», aseguró.

Confianza en un ambiente de respeto

Durante los días previos al encuentro también surgieron preguntas sobre la posibilidad de que la afición mexicana intentara influir en el descanso del rival, algo que ocurrió recientemente con Ecuador durante la fase de grupos.

Sin embargo, Tuchel restó importancia a esa posibilidad y destacó el trato recibido por parte de la organización y de los aficionados locales.

«Tenemos seguridad en torneo del hotel; esperamos dormir bien. No quiero hablar de problemas que no existen. Solo he sentido respeto, muestras de afectos. Nosotros respetamos a nuestro contrincante y esperamos que nos traten con respeto como hasta ahora», manifestó.

Henderson espera una batalla de alto nivel

El mediocampista Jordan Henderson compartió la visión de su entrenador y aseguró que Inglaterra llega preparada para afrontar un encuentro de máxima exigencia.

El veterano volante valoró la calidad del conjunto mexicano, reconoció el impulso que genera jugar ante su público y subrayó que Inglaterra está lista para responder ante cualquier dificultad que pueda presentarse.

«México es un equipo robusto de buenos jugadores. Será un reto difícil pero todos los de la Copa lo son. Mañana apoyarán a México, aunque nosotros no estamos esperando hostilidad; sabemos que vamos a encontrar respuestas para las dificultades», afirmó.

Con el pase a los cuartos de final en juego, Inglaterra se prepara para una de las pruebas más exigentes de su recorrido en el Mundial 2026, frente a una selección mexicana que buscará convertir el Azteca en un aliado decisivo para seguir avanzando en el torneo.